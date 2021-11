Cameroun: Armistice - Camerounais et Français se souviennent

Des gerbes de fleurs déposées hier au pied des monuments du maréchal Leclerc et du Soldat inconnu.

Cérémonie du souvenir en hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale, hier, 11 novembre 2021, à l'esplanade de la poste centrale et à la place du gouvernement de Douala. Deux gerbes de fleurs ont été déposées au pied des monuments du maréchal Leclerc et du Soldat inconnu par le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua et Stéphane Catta, consul général de France à Douala.

En présence de nombreux Français résidant dans la cité économique. « Nous sommes, le gouverneur et moi, sur cette place pour nous souvenir des anciens combattants des Première et Seconde Guerres mondiales, mais également pour rendre hommage à tous les combattants et les victimes de toutes les guerres », a indiqué le diplomate français. Stéphane Catta a rappelé que le monde n'était malheureusement pas en paix. « Nous subissons en particulier aujourd'hui les attaques du terrorisme au Cameroun, en France, un peu partout dans le monde et notre fraternité d'armes que nous célébrons s'est nouée sur les champs de bataille. Les Camerounais ont participé à la libération de l'Europe », a-t-il ajouté.

C'est l'épisode de cette libération qui explique l'hommage rendu au maréchal Leclerc, « qui a conduit cette épopée qui a libéré l'Europe depuis Douala où il avait débarqué le 27 août 1940 ». Autre rappel de Stéphane Catte : « C'est grâce à l'appui des Camerounais que nous avons pu remonter à travers l'Afrique, le désert du Sahara jusqu'à Strasbourg, où nous avons remis le drapeau français au sommet de la cathédrale, puis ensuite jusqu'au nid d'aigle d'Hitler ». Pour le diplomate, il faut rappeler, en particulier aux jeunes français et camerounais, cette épopée.

Et relever que cette fraternité d'armes existe toujours, « même si l'ennemi a changé de forme ». L'Armistice de 1918, signé le 11 novembre à 5h15, a marqué la fin des combats de la Première Guerre mondiale, consacrant la victoire des Alliées sur l'Allemagne.