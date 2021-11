Cameroun: « Une occasion de nous réconcilier avec nous-mêmes »

interview

Me Mbouyom Jeanne Marcelle, président du Comité d'organisation du Mveu-Deum.

Mveu-Deum est une appellation très spéciale pour désigner le festival des arts et cultures Jeuabou. D'où est venue cette idée ?

C'est une idée du chef supérieur, Yves Kamga Djoumbissie. C'est lui qui a inspiré cette appellation du nom du plus grand lieu sacré du village. L'idée a été entérinée comme résolution phare des états généraux de développement de notre petite contrée en 2011, après le triomphe de la sortie du La'akam du roi en 2009. Le Mveu-Deum est également une vision, celle de rassembler tous les fils et filles Jeuabou de l'intérieur et de la diaspora autour des idéaux de solidarité et d'entraide.

Le Mveu-Deum est le grand lieu où tous les rites et pratiques sont célébrés en communion avec les ancêtres, en vue de la perpétuité du royaume et du bien-être des populations. C'est le lieu mythique qui sert de source d'inspiration lors d'événements de grande envergure. C'est l'endroit de communication entre les vivants et les morts, le présent et le passé par l'entremise du roi et ses notables initiés. Dans cette perspective, le MveuDeum représente pour nous, une occasion solennelle de réconciliation avec nous-mêmes

Qu'est-ce qui peut faire de cette troisième édition un rendez-vous à ne pas manquer ?

Des anciens Lions indomptables feront partie des invités spéciaux. Ils ont accepté de venir découvrir notre village et communier avec le peuple Jeuabou. Ils livreront un match avec nos vétérans et certains de nos invités. Leur présence à notre événement est la traduction que le Mveu-Deum est un cadre du vivre ensemble.

C'est en même temps un honneur pour tout notre village, voire tout le département. Nous espérons que leur présence drainera les foules au Mveu-Deum. Le Mveu-Deum sera articulé autour des expositions, des conférences-débats, des activités sportives, de la visite du musée, des animations culturelles. La campagne des soins de santé permettra de diagnostiquer les maladies courantes : diabète, tension artérielle, soins bucco-dentaires, les soins ophtalmologiques.

Comment l'élite féminine s'implique-telle pour le succès de cet événement ?

C'est aux femmes et filles Fondjomekwet que le roi a confié l'organisation de la 3e édition de Mveu-Deum. C'est donc un challenge et chaque femme est motivée à tout donner pour exprimer sa compétence, chacune selon le don que Dieu lui a donné. Elles ont des défis énormes à relever : éveiller les consciences, fédérer les forces, concilier les pôles, et surtout drainer les foules.

Depuis le début des préparatifs, nous multiplions des appels pour le retour aux sources à l'occasion du Mveu-Deum. Il y a en perspective, la réalisation des projets divers. La campagne de santé fait son entrée dans cette édition. Mveu-Deum 2021 va conforter la femme dans son rôle d'actrice du développement. Nous voulons l'encourager à entreprendre dans tous les domaines et participer à l'épanouissement de sa famille, à combattre les pratiques socio-culturelles dévalorisantes et la pousser à dépasser ses limites.