Cameroun: TIC - Novembre numérique à Douala

L'écosystème digital est exploré pendant tout ce mois à l'Institut français à travers notamment l'éducation, l'économie, les arts, les sports.

Promouvoir et développer les activités numériques dans les pays d'implantation. C'est l'objectif visé par le réseau culturel français à l'étranger (Instituts français, alliances françaises, services culturels des ambassades et des consulats, etc.) et ses partenaires à travers le concept « Novembre numérique ». Depuis le 1er du mois donc, l'édition 2021, la quatrième, est implémentée sur le terrain par l'Institut français du Cameroun (Ifc), ses relais sur place et d'autres acteurs locaux.

A Douala, pour mieux « s'interroger sur la place qu'occupe le numérique aujourd'hui, sensibiliser le public aux pratiques numériques » selon les propos de Samuel Pasquier, le directeur délégué de l'Ifc antenne de Douala, un ensemble d'activités couvrant des domaines comme l'éducation, l'économie, les sports, les jeux, les arts, la communication, ont été mises en place. Des activités en faveur de l'inclusion numérique dont certaines sont en connexion avec le reste du réseau dans le pays.

En cours donc et à venir dans la cité économique camerounaise, on a des ateliers numériques, un hackaton (un marathon de programmation), des débats d'idées, des carrefours métiers, des spectacles, un tournoi national de jeux vidéo, des explorations de réalité virtuelle, la découverte de jeux d'évasion numériques, une exposition rétrospective intitulée « Exit : hommage à Goddy Leye », précurseur de l'art vidéo au Cameroun, disparu il y a dix ans. Plus en détail sur certaines de ces articulations, il y a des temps forts comme les ateliers de découverte du numérique destinés au public jeune. Enfants et ados apprennent ainsi l'usage et la manipulation de machines numériques à l'Orange Digital Center.

L'Odc qui accueillera aussi le 19 novembre les participants de Douala au hackaton national sur l'art et le numérique, lors d'une journée de recherches et de réflexion entre des étudiants, organisée en partenariat avec l'Agence universitaire de la Francophonie (Auf). A l'affiche aussi : des carrefours métiers où d'un côté les jeunes échangeront avec des professionnels camerounais du numérique et du jeu vidéo et de l'autre, il y aura une session d'orientation professionnelle ; un atelier de sensibilisation sur les fake news et les astuces pour les reconnaître le 20 ; la 12e édition du Mboa BD festival à partir du 24 ; le même jour où on aura un spectacle de musique électronique du VJ (vidéo-jockey) français Benjamin Richard-Foy ; une conférence sur l'esport comme phénomène de buzz en Afrique ou réelle opportunité culturelle, économique et sociale le 26. Tout un programme !