Cameroun: Ouest - Le défi de l'électricité

Bafoussam (Mifi) - Comment améliorer la disponibilité et la densité du réseau électrique dans les municipalités de l'Ouest ? La question a rassemblé les maires de la région du 3 au 6 novembre deniers dans la salle des actes de la mairie de Bafoussam, lors de l'atelier de renforcement des capacités des élus locaux sur la sécurité électrique globale.

L'objectif de cet atelier organisé par l'Association des Communes et Villes Unies du Cameroun Ouest (CVUC) était de faire des collectivités territoriales décentralisées des observateurs avertis et des acteurs impliqués dans la prévention des accidents électriques. Des exposés, il en ressort qu'une utilisation rationnelle de l'énergie électrique devrait réduire considérablement certains désagréments tels que les délestages intempestifs et les accidents causés par l'énergie électrique.

Une plate-forme de partenariat spécifique entre les deux sociétés respectivement en charge du transport et de la distribution de l'énergie électrique d'une part, et les mairies qui disposent des ressources naturelles avantageuses ou des moyens appropriés, a été explorée aux fins de multiplier la réalisation de mini-centrales hydroélectriques et d'autres sources d'énergie électrique locales.

Et grâce à un processus d'intercommunalité, cette énergie électrique sera mise à la disposition de plusieurs communes. D'après, président régional CVUC Ouest, « L'énergie électrique est une source vitale pour le développement socio-économique local. Sans électricité, il devient difficile de faire fonctionner de multiples appareils et structures ». D'où la volonté manifeste des maires de l'Ouest, de s'investir pleinement dans cette réflexion de sécurisation électrique.