Cameroun: Bertoua 1er - Une salle polyvalente en construction

D'après les projections de l'exécutif communal, l'ouvrage d'une capacité de 400 places sera opérationnel en début d'année 2022.

L a Commune d'arrondissement de Bertoua 1er, sous la houlette de son maire, Me Olivier Cromwell Bembell D'Ipack, nourrit des ambitions pour ses populations, avec des projets susceptibles d'accroître les recettes de la mairie. C'est le cas du projet de construction d'une salle polyvalente, actuellement en chantier dans cette municipalité.

L'infrastructure sera logée dans l'enceinte de la mairie, elle-même déjà imposante au quartier Nkolbikon 1, non loin du marché moderne. Lequel avait été offert par le chef de l'État aux populations de la ville de Bertoua en 2017. La salle polyvalente en chantier est pensée et matérialisée par le chef de l'exécutif municipal de Bertoua 1er, qui répond à un besoin essentiel des populations qui manquaient, jusque-là, d'un cadre pour l'organisation des cérémonies grandeur nature.

Pour le maire Bembell D'Ipack, il n'est pas bon que ces populations souffrent lorsqu'elles auront besoin d'organiser des cérémonies et autres événements populaires. Cette infrastructure vient ainsi combler un vide. Ce projet, est l'aboutissement d'un long processus. Les dossiers ont été diligentés auprès du Fonds spécial d'Equipement et d'intervention Intercommunale (Feicom), et ont été sanctionnés par un avis favorable de cette institution.

« Nous avons bénéficié, suite à notre demande, d'un financement du Feicom à hauteur de 267,5 millions de F pour la construction d'une salle polyvalente de 400 places modulables. L'objectif recherché est d'accroître nos recettes propres par la mise à disposition à titre onéreux à toutes les administrations, les ONG, les institutions et les particuliers, d'un cadre approprié pour leurs différentes cérémonies et ateliers qu'ils souhaiteraient organiser », détaille Me Olivier Cromwell Bembell D'Ipack. En ce qui concerne les travaux, les fouilles et l'implantation sont déjà achevées.

L'entreprise adjudicataire s'active sur le site dans le but de tenir le délai d'exécution fixé à six mois. Les travaux ont été lancés au début du mois de septembre 2021. Si tout se passe bien, d'ici mars prochain, cette salle polyvalente sera opérationnelle. L'exécutif communal effectue des contrôles réguliers pour s'assurer que les délais seront respectés.