Cameroun: Retrouvailles - En toute convivialité

Hier, à l'ouverture de la troisième session ordinaire de l'année législative qui s'achève, les élus n'ont pas caché leur joie de se retrouver.

L a salle des pas perdus de l'hémicycle de l'Assemblée nationale était particulièrement animée hier, 11 novembre. Le pas quelque peu pressé, mais serein, les honorables Joshua Osih et Benilde Djeumeni du Social Democratic Front, font leur entrée en pleine discussion. De quoi penser qu'ils l'ont entamée il y a un bon bout. Dans ce grand espace, quelques minutes avant l'ouverture de la séance plénière par le président de l'Assemblée nationale, Cavaye Yeguié Djibril, les députés échangent à deux où à plusieurs.

Regroupés par affinités politiques, culturelles ou non, leurs discussions sont ponctuées par des éclats de rire. Alors que certains usent d'accolades et d'étreintes, d'autres se servent des coudes, des révérences et autres hochement de la tête pour se saluer. Mais surtout, pour signifier leur émotion et leur joie, trois mois pratiquement après la dernière session.

Quelques élus s'offrent une pause-café pour mieux digérer le flot d'informations fournies par leurs interlocuteurs. Le hall du Palais des Congrès de Yaoundé et les couloirs attenant à l'hémicycle qui abritait les travaux de cette plénière d'ouverture vivaient, eux-aussi, la même ambiance de retrouvailles. C'est que, en cette journée où l'auguste Chambre effectue sa rentrée pour le compte de la troisième et ultime session ordinaire de l'année législative 2021, les députés manifestent en toute chaleur et convivialité, l'émotion qui les habite en ces retrouvailles. Ceci, non seulement entre eux, mais aussi avec plusieurs membres du gouvernement.