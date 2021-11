Cote d'Ivoire: Forum d'affaires Côte d'Ivoire-Amérique du Nord - Plus de 19 000 milliards de dollars à injecter dans l'économie ivoirienne

Ce sont plus de 19 000 milliards de dollars (9 500 000 milliards de FCfa) qui seront mobilisés au cours du premier forum d'affaires et d'investissements entre la Côte d'Ivoire et le continent américain qui a débuté hier pour prendre fin aujourd'hui.

« L'enjeu de ce forum est très important, car ce sont plus de 19 000 milliards de dollars US qui seront injectés dans l'économie ivoirienne par les partenaires américains réunis ici », a affirmé Inza Camara, consul général de Côte d'Ivoire à New York, au cours de la cérémonie d'ouverture, à l'hôtel Radisson Blue, à Port-Bouët.

Selon la ministre d'État Kandia Camara, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, ce sont une cinquantaine d'hommes d'affaires, venus notamment des États-Unis, du Canada, du Mexique qui prennent part à ce rendez-vous du donner et du recevoir en matière d'investissement et d'affaires.

« Nous savons tous l'impact économique des pays de cette partie du monde et, surtout, l'expertise éprouvée de leurs entreprises qui sont des fleurons de l'économie mondiale », a déclaré la ministre d'État.

En termes d'attentes, la cheffe de la diplomatie ivoirienne a indiqué que cette rencontre devrait ouvrir une nouvelle ère de « coopération fructueuse » entre la Côte d'Ivoire et principalement les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. « Fort heureusement, nous entretenons avec ces grands pays des relations profondément fraternelles qui trouveront ici une occasion supplémentaire de s'illustrer », s'est réjouie Kandia Camara. « Nous attendons de ce forum la concrétisation de protocoles d'entente et d'accords de partenariat entre la partie ivoirienne et les opérateurs économiques nord-américains », a-t-elle ajouté.

La ministre d'État a fait remarquer que cette rencontre traduit la volonté politique du Chef de l'État, Alassane Ouattara, notamment en matière de coopération et de diplomatie économique. Elle a rappelé que c'est dès son accession à la magistrature suprême que le Président de la République a pris la ferme résolution de donner une place de choix à la diplomatie économique.

Essis Emmanuel, sous la double casquette de ministre de la Promotion de l'investissement et du Développement du secteur privé et de représentant du Premier ministre, a abondé dans son sens.

Il s'est réjoui du fait que les efforts du Chef de l'État « ont porté et encouragé les investissements privés qui ont permis de faire de la Côte d'Ivoire une exceptionnelle économie de résilience face à la pandémie de Covid-19 ».

Aussi n'a-t-il pas hésité à exprimer sa fierté de voir « notre pays organiser une telle rencontre qui traduit tout l'intérêt de la destination Côte d'Ivoire ».

Au nombre des intervenants, les chefs de diplomatie des États-Unis et du Canada en Côte d'Ivoire. Ils ont salué cet important rendez-vous et félicité la Côte d'Ivoire pour l'initiative.