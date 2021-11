Cote d'Ivoire: Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire - Amérique du Nord - Plus de 10 000 milliards de Fcfa annoncés

L'hôtel Radisson Blu Airport à Port-Bouët a servi de cadre à la rencontre qui a réuni plus de 40 entreprises étrangères.

Dans le cadre de la consolidation de coopération économique, commerciale et financière entre la Côte d'Ivoire et l'Amérique du nord en général et les États-Unis en particulier, des investissements d'un montant de plus de 19 527 930 000 milliards de dollars, soit plus de 10 000 milliards de FCfa sont annoncés.

L'annonce a été faite à l'occasion du premier forum d'affaires et d'investissements entre la Côte d'Ivoire et cette partie du monde, organisé le 11 novembre 2021, par le Service de promotion économique extérieure de la Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique (Speci-Usa).

La rencontre qui a eu pour but d'instituer un cadre de négociations et de conclusion d'accords de financement de projets prioritaires inscrits dans le Plan national de développement (Pnd) pour la période 2021-2025, s'est tenue au Radisson Blu hôtel Airport, à Abidjan - Port-Bouët.

Représentant le Premier ministre, Emmanuel Essis, ministre de la Promotion des investissements privés, a indiqué que les investissements privés ont fait monter le taux du Pib qui est passé de 7,3% en 2012 à 15,9% en 2020. C'est donc à juste titre qu'il a salué la tenue de ce forum qui traduit tout l'intérêt porté à la Côte d'Ivoire comme destination privilégiée des investissements internationaux en Afrique.

« La Côte d'Ivoire a mis le secteur privé au cœur de sa politique de développement en vue d'améliorer sa croissance économique. De ce fait, le gouvernement a entrepris de profondes réformes structurelles en vue de créer un cadre administratif économique favorable à l'appel d'investissements internationaux. Ces efforts ont encouragé des investissements privés dont le taux est passé de 7,3% du Pib en 2012 à 15,9% en 2020, donnant une forte impulsion avec un taux de croissance en moyenne de 8% du Pib en 2019 », s'est-il exprimé.

À l'occasion, la ministre d'Etat, ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Kamissoko Camara, s'est réjouie de ce forum qui, selon elle, vient à point nommé. Car il permettra à la Côte d'Ivoire de montrer que ces choix ne s'arrêtent pas à de simples slogans. Cela, conformément à la vision du Président de la République, Alassane Ouattara.

Se félicitant de ces annonces d'investissements, la ministre Kandia Camara, a souligné que « la rudesse de la compétition économique et commerciale nous impose une adaptation des instruments de gestion et des modalités de construction de l'environnement des échanges ».

« De façon concrète, nous devons privilégier les partenariats stratégiques mettant en rapport les véritables acteurs, les opérateurs économiques et nos leaders politiques dans un processus gagnant-gagnant », a-t-elle suggéré.

À l'occasion, le président du comité d'organisation, Inza Camara, par ailleurs ambassadeur et délégué général de la Speci, a affirmé que ce forum facilitera la signature de partenariats entre le gouvernement ivoirien et des investisseurs américains.

C'est pourquoi il a souhaité que cette coopération soit le début d'une nouvelle ère économique pour la Côte d'Ivoire. Il s'est donc engagé à œuvrer davantage à un dialogue constructif pour l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire, notamment sur le marché américain.

A l'issue de cette cérémonie, deux contrats ont été signés. La première signature s'est faite entre deux entreprises privées ivoiriennes et américaines. Le second contrat a été paraphé entre une entreprise privée américaine et le gouvernement ivoirien.