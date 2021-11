Sénégal: Un projet visant la protection sociale des populations rurales lancé à Tambacounda

Tambacounda — Un projet de recherche-action a été lancé vendredi à Tambacounda (est), en vue d'améliorer la couverture de la protection sociale des populations rurales vivant de l'économie informelle, a indiqué son coordonnateur, Youssou Diop.

"Nous voulons contribuer à la protection sociale pour toutes et tous, en renforçant l'implication des organisations de la société civile. Nous visons les populations pauvres, rurales vivant de l'économie informelle", a expliqué Youssou Diop, coordonnateur de ce projet dénommé OSCAR, Organisation de la société civile pour la recherche-action.

Prévu pour une durée de trois ans, ce projet se caractérise par l'implication de 25 organisations de la Société civile et organisations de bénéficiaires à travers les 14 régions du Sénégal.

Les bénéficiaires sont des personnes à faible revenu, dont 50% de femmes, y compris les 550. 000 ménages recensés dans le registre national unique, a relevé le coordonnateur du projet.

"Dans les 14 régions du pays, un système de veille communautaire des programmes de protection sociale indépendant et participatif est opérationnel et diffuse ses observations et recommandations aux bénéficiaires et le grand public", a dit Youssou Diop.

Il signale que pour la mise en œuvre du projet, des cadres de concertation sur la protection sociale intégrant organisations de Société civile et autorités publiques ont été créés et redynamisés au niveau national.

Au terme du projet, les résultats seront capitalisés eu niveau de INSPIR-Afrique, un réseau multi-acteurs de protection sociale regroupant 96 organisations sociales (mutuelles, socio-éducatives, syndicales, paysannes, de femmes et de jeunes).

Ce réseau a été porté sur les fonts baptismaux à Porto-Novo par six réseaux nationaux du Bénin, du Burkina, du Mali, du Togo, du Sénégal et de la Guinée. Il se veut une plateforme de concertation et d'échanges entre les différents réseaux nationaux en vue de promouvoir la protection sociale inclusive.