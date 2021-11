Sénégal: Des infrastructures du PADESS réceptionnées à Dakar

Dakar — Le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng, a procédé, vendredi, à l'inauguration de trois infrastructures sociales de bases réalisées à Dakar par le Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS), a constaté l'APS.

Il s'agit d'une maison de la femme, d'un centre d'éveil communautaire et d'un poste de santé réalisés respectivement dans les communes de Cambérène, Pikine Guinaw Rails-Sud et Sangalkam.

D'un coût global de 158 millions 650 mille 419 francs CFA, ces infrastructures constituent le premier lot réceptionné sur les quarante-sept infrastructures réalisées dans le cadre du programme triennal du PADESS, principale initiative du nouveau cadre de coopération pays Italie-Sénégal (2014/2016).

L'objectif du PADESS est de contribuer à la réduction de la pauvreté par le soutien à l'opérationnalisation des politiques et stratégies nationales de lutte contre la pauvreté visant l'autonomisation socio-économique des groupes les plus défavorisés et le développement économique local durable à travers l'appui aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME).

"Le programme favorise la création d'opportunités d'emplois et l'amélioration des conditions de vie de la population, notamment des femmes, des jeunes et des familles, à travers le renforcement des dynamiques locales de développement économique dans tous les secteurs combinant compétitivité territoriale, inclusion sociale et protection environnementale, afin de promouvoir une croissance économique inclusive", a indiqué Ndèye Saly Diop Dieng.

A l'en croire, ces infrastructures contribueront fortement à rétablir l'équité territoriale et la justice territoriale.

"Ces joyaux de dernière génération sont une traduction de la vision claire du chef de l'État de faire de la santé et du capital humain, des leviers du PSE", a pour sa part soutenu le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, par ailleurs, maire de la commune de Sangalkam, Oumar Guèye.