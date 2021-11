Congo-Brazzaville: Un diplomate angolais souligne les gains de l'indépendance nationale

Pointe — Le vice-consul général d'Angola à Pointe-Noire (République du Congo), Manuel Resende, a souligné, jeudi, les gains obtenus au cours des 46 ans d'indépendance nationale, basés sur la croissance des infrastructures sociales et économiques, pour le bien-être des populations.

S'exprimant sur le thème « Unis nous construisons un pays prospère », dans le cadre des festivités de l'Indépendance nationale, le diplomate a souligné que, grâce à la performance de l'Exécutif, le pays est sur la bonne voie.

« Les gains obtenus avec l'indépendance nationale sont visibles, comme on peut voir la construction d'écoles, d'hôpitaux, d'universités, de routes, de systèmes énergétiques et hydrauliques, de barrages, de villes-dortoirs, de voies ferrées et d'aéroports », a-t-il indiqué.

A cette occasion, le consul général de France à Pointe-Noire, Joël Renou, a salué le développement socio-économique de l'Angola, défendant le renforcement des relations de coopération entre les deux pays dans divers domaines.

Des diplomates, les maires de Pointe-Noire et du Kouilou, des représentants des organes de défense et de sécurité et de la communauté angolaise ont participé à la conférence.

L'Angola a obtenu son indépendance le 11 novembre 1975.