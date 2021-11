Ile Maurice: Estimation - MCB Focus révise à la baisse sa projection de croissance à 4,4 % en 2021

4,4 %. C'est le taux de croissance projeté par MCB Focus pour l'année calendaire 2021. Il est inférieur de 40 points de base par rapport à son estimation de juin dernier, à 4,8 %. Un taux qui est moins optimiste que celui du ministère des Finances, établi à 5 % pour la même période et de Statistics Mauritius à 5,4 % ainsi que celui de la Banque de Maurice (5,5 %).

Gilbert Gnany, Chief Strategy Officer du groupe MCB, avance trois raisons pour justifier cette baisse : l'impact du rebond du niveau d'activité au deuxième trimestre plus lent, soit à 18,8 %, que prévu (25 %) ; une révision à la baisse des perspectives pour des secteurs spécifiques, dont les activités relevant de l'industrie «arts, divertissements et loisirs», et l'impact du coût et des prix des intrants plus élevés sur la production réelle.

Du coup, après une révision de l'estimation de la croissance du PIB, MCB Focus chiffre la richesse économique générée par le pays à Rs 463 milliards en 2021. En dollars, le PIB, estimé à USD11 Mds, se monte à USD 8 838 par tête d'habitant.

Résultats améliorés attendus

L'activité économique, selon Gilbert Gnany, serait néanmoins soutenue par une amélioration des résultats dans la plupart des secteurs par rapport au ralentissement de l'année dernière. Même s'il souligne que plusieurs de ces secteurs ne devraient pas atteindre leurs niveaux d'avant la pandémie, soit en 2019.

Alors que MCB Focus tablait sur des arrivées touristiques plus conséquentes au dernier trimestre 2021, la dernière analyse montre au contraire une contraction du secteur. Néanmoins, MCB Focus s'attend à un niveau relativement élevé du taux d'occupation des hôtels cinq étoiles en ligne avec les tendances observées aux Maldives et aux Seychelles.

«Dans l'ensemble, notre prévision pour les arrivées touristiques cette an- née devrait rester inférieure au niveau de 2020 et dépasser celle de 325 000 arrivées établies par les autorités par une marge non négligeable», souligne Gilbert Gnany. Il ajoute que pour 2022, l'expansion économique du pays devrait se raffermir, avec une projection de croissance du PIB à 6,9 %. Ce qui rapproche de l'estimation du FMI et de l'agence de notation à 6,7 %. Le ministre des Finances, Renganaden Padayachy prévoit, lui, une croissance de 9 % pour l'année fiscale se terminant en juin 2022.

Cette prévision de 6,9 % de croissance s'appuie sur des perspectives relativement plus favorables dans le secteur du tourisme avec des effets multiplicateurs sur le reste de l'économie dans un contexte de reprise de la demande privée des marchés clés et visant une amélioration du niveau de connectivité aérienne couplée à la viabilité du réseau de la compagnie aérienne nationale. Parallèlement, MCB Focus mise sur une expansion plus forte de l'investissement national, soutenu par l'exécution de projets tant publics que privés.

Au niveau sectoriel, MCB Focus s'attend à une expansion notable dans l'hôtellerie, après deux années de croissance négative, de la création de valeur ajoutée en ligne avec l'amélioration de l'accès aérien et la reprise de la demande de voyages aériens à l'international suivant l'accélération de la campagne vaccinale mondiale.