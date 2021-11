Sénégal: Tournée nationale auprès de ces partenaires - La Bnde puise l'info à la source pour optimiser son accompagnement aux entreprises

La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) effectue, depuis quelques jours maintenant, une tournée nationale auprès des entreprises qu'elle accompagne pour renforcer la collaboration et déterminer les pistes pouvant accentuer le développement des parties prenantes. Le Directeur général et sa délégation ont visité la STC , SCN, Dermond , BIO 24 , Caetano ... . L'étape Patisen a été marquée par l'expression d'une satisfaction, de part et d'autre, quant à la pertinence de la relation même si elle est « récente ».

« Nous avons entamé une tournée à Dakar et dans les régions parce que nous accompagnons les entreprises partout au Sénégal. » Ces propos émanent du directeur général de la Bnde qui a effectué, mercredi dernier, une visite à Patisen, une entreprise qui s'active dans l'agro-industrie.

Cette visite, selon Thierno Seydou Nourou Sy, Dg de la Bnde, accompagné du président du conseil d'administration et de ses collaborateurs, vise à faire le point sur la relation de partenariat et à voir ce qu'il faut faire pour l'améliorer dans le but d'accompagner davantage Patisen dans son développement. A l'en croire, Patisen est une relation, certes, récente mais très forte « et sur laquelle nous comptons beaucoup pour laisser une empreinte dans nos interventions pour l'industrie au Sénégal ».

Avec Patisen « nous avons commencé à renforcer un modèle de financement assez innovant et qui entre dans le cadre de la stratégie commerciale de la Bnde »., confie-t-il. Avant d'expliquer que c'est le modèle de financement de la chaine de valeur. « Nous avons pu mettre en rapport Patisen avec quelques-uns de nos clients en termes d'approvisionnement en matières premières et nous avons mis en place des instruments financiers adaptés à ces relations », indique Thierno Seydou Nourou Sy. Ces instruments financiers, dit-il, permettent à Patisen d'avoir la matière première et à nos clients de pouvoir fonctionner et travailler.

Par ailleurs, M. Sy informe qu'ils sont en train de réfléchir sur d'autres axes de collaboration notamment sur la distribution digitale et sur « la stratégie de modernisation que Patisen est en train de faire dans le cadre de l'accès à des moyens de paiements assez sécurisés et modernes ».

« Je voudrais surtout remercier la Bnde des supports qu'elle nous amenés en plein Covid-19 avec l'argent qu'elle nous a remis dans le cadre du Plan de résilience ». Le Pdg de Patisen montre ainsi sa reconnaissance vis-vis de la Bnde. Youssef Omaïs lance, dans la foulée : « Je vous avoue que cela nous a soulagés et on ne saura pas vous remercier assez. »

L'accompagnement de la Bnde, dit-il, nous a permis de maintenir les emplois et de continuer à produire malgré les difficultés qu'on a eues des horaires, des dépenses liées à la Covid-19 etc. Concernant la matière première arachide, le Pdg de Patisen souligne que ce serait bien d'acheter au plus vite (en début de campagne) parce que, explique-t-il, le prix est assez correct, mais lorsque la campagne avance, il explique que les prix flambent à cause de la spéculation.

Pour lui, il serait avantageux également de stocker l'arachide en brousse chez leurs partenaires parce que, dit-il, c'est moins « onéreux » qu'à Dakar. « En tout cas, on est ouvert à tous ce qui est digital et tout ce qui peut accentuer le développement de Patisen et de la Bnde. », confie le patron de Patisen à celui de la Bnde.