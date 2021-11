Guinée: Télévision nationale - Un jour de vendredi pas comme les autres

Elle est vivement attendue, la passation de service entre Sékouba Savané DG sortant et son adjoint Fana Soumah désormais appelé à prendre les rennes de la RTG (Radiodiffusion Télévision Guinée), l'unité centrale des media en Guinée comme le dirait l'autre. Même si l'on apprend que l'ancien DG pourrait ne pas prendre part à la cérémonie de passation de service pour des raisons de « maladie ». Trouille ou pas, il reste à vérifier.

Alors qu'il est 17h passées et que l'arrivée imminente de la mission de supervision sous la houlette du CNRD est annoncée, la mobilisation se passe de commentaires. Personne ne veut se faire compter l'événement grand étant l'espoir des uns et des autres (le personnel) sur ce qui doit être le nouveau cap dans quelques jours.

Autant divisés et muselés ces dernières années à en croire plusieurs témoins, les journalistes et autres cadres subalternes attendent beaucoup du nouveau promu: le redressement et surtout le retour à la fraternité qui avait caractérisé ce media de service public quelques années auparavant.

En un mot Sékouba Savané DG sortant quitte visiblement ses fonctions dans la plus grande solitude, victime de sa propre politique basée dit-on sur une gestion peu orthodoxe de la chaîne de télévision, le militantisme exacerbé, et sa répugnance affichée du débat contradictoire.

Ce soir à la RTG Koloma, c'est la détente. Chants et danses se succèdent. Et le syndicat joue son rôle de conciliation pour apaiser les frustrations de la plupart des journalistes présents appelés désormais à l'unisson et à faire table rase du passé.