Seychelles: La santé et de l'éducation restent les secteurs prioritaires du budget 2022 des Seychelles

Un projet de loi de finance 2022 d'un peu plus de 10 milliards de SCR (773 millions de dollars) a été présenté à l'Assemblée nationale pour approbation ce vendredi par le ministre des Fiances Naadir Hassan.

Les ministères de la santé et de l'éducation restent les plus grands bénéficiaires du budget.

"La pandémie de la COVID-19, nous a montré que lorsque nous parlons de santé, nous devons d'abord parler de prévention et de développement des capacités humaines. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir", a déclaré M. Hassan.

Le ministre a déclaré que "le gouvernement reconnaît le fait que l'éducation est l'un de ses secteurs prioritaires, et des ressources sont mises à sa disposition pour l'aider à accomplir ses plans." Un total de 1,03 milliard de SCR (79 millions de dollars) a été alloué pour 2022.

M. Hassan a souligné que le principal objectif du budget 2022 est de continuer à rendre la dette publique plus viable et, dans cette optique, une série de révisions seront effectuées.

Le budget des salaires prévu pour 2022 représente un total de 3,10 milliards de SCR (238 millions de dollars), soit 11,2 % du PIB.

Hassan a déclaré que la stratégie est de s'assurer que le budget pour les salaires et les traitements reste viable à moyen terme et c'est pourquoi il n'y aura pas d'augmentation des salaires des travailleurs du service public, et il n'y aura pas d'augmentation des allocations pour les longs services.

"La priorité du gouvernement est de dégager un excédent dans notre budget, ce qui nous permettra d'augmenter les salaires, en particulier pour ceux qui se trouvent dans les tranches de revenus inférieures. Le gouvernement travaille sur une nouvelle structure salariale pour la fonction publique, et nous prévoyons d'appliquer ce nouveau cadre dans le budget 2023", a déclaré le ministre.

Il a ajouté que "notre priorité est de consolider les dépenses du gouvernement et de rendre les services publics plus efficaces. Nous continuerons également à travailler avec la Seychelles Revenue Commission pour moderniser le système qu'elle utilise et faire en sorte que la collecte des recettes devienne plus efficace."

L'année prochaine, le gouvernement prévoit de collecter un total de 7,86 milliards de SCR (604 millions de dollars) en recettes fiscales, contre 6,69 milliards de SCR (514 millions de dollars) dans le budget révisé de 2021.

Hassan a également parlé de la durabilité du fonds de pension et de la prestation de retraite des Seychelles.

"L'une des premières mesures recommandées par le Fonds de pension est l'augmentation de l'âge de la retraite, de 63 à 65 ans. Cette mesure entrera en vigueur en 2023. Parallèlement, le fonds de pension travaille sur différentes options qui permettraient de prendre sa retraite à 60 ans, mais le retraité ne recevrait qu'une partie de la pension, jusqu'à ce qu'il ait 65 ans", a-t-il déclaré.

L'accent sera mis sur le secteur du tourisme, qui est le plus grand contributeur de l'économie, afin de le rendre plus résilient et d'améliorer les produits offerts, de promouvoir la diversification des politiques et de mieux inculquer l'identité créole de la nation dans ce qui est offert.

La transformation du secteur agricole se concentrera sur le système de production alimentaire afin de construire un système plus compétitif et productif.

M. Hassan a déclaré que le secteur de la pêche, deuxième contributeur économique, est un secteur clé avec un grand potentiel.

"Notre consommation de poisson par habitant est l'une des plus élevées au monde, ce qui montre que le poisson joue un rôle très important dans la nutrition de notre population. La principale source de notre consommation est constituée par les pêcheurs artisanaux. Pour montrer leur importance, nous nous joignons à l'Assemblée générale des Nations unies pour célébrer 2022 comme l'année internationale de la pêche artisanale et de l'aquaculture", a déclaré M. Hassan.

Concernant l'économie numérique, le ministre a indiqué que le Département des technologies de l'information et de la communication (DICT) travaille sur deux initiatives dont l'objectif principal est de réduire le coût des services internet dans le pays.

"La première initiative est une collaboration avec la Banque centrale pour mener une étude sur l'accessibilité financière des services Internet à bande large et les facteurs qui déterminent ses coûts. L'autre initiative est une collaboration avec la Fair Trading Commission (FTC) pour s'engager avec les sociétés offrant des services de systèmes de câbles sous-marins, afin d'adopter une approche plus uniforme dans les prix offerts aux clients et les possibilités de réduire le coût des bandes passantes internationales, même s'ils ne sont pas parties prenantes de ces sociétés", a-t-il déclaré.

Dans le cadre des projets d'investissement, M. Hassan a indiqué que le projet de réhabilitation et d'expansion de Port Victoria débutera en 2022. La première phase du projet coûtera 29,7 millions d'euros et est financée par la Banque européenne d'investissement (BEI) et l'Agence française de développement (AFD).

L'Assemblée nationale reprendra la semaine prochaine où les deux leaders, Sébastien Pillay de l'opposition et Bernard Georges pour le gouvernement, donneront leurs réponses au budget.