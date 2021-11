Algérie: Lamamra réitère l'appel de l'Algérie au respect de la souveraineté de la Libye

Paris — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a réitéré vendredi l'appel de l'Algérie à l'adresse de toutes les parties étrangères au respect de la souveraineté de la Libye, son intégrité territoriale et l'indépendance de ses décisions.

Dans une allocution lors des travaux de la Conférence internationale de Paris pour la Libye, M. Lamamra a fermement condamné la poursuite des ingérences étrangères, toutes formes confondues, dans les affaires internes de ce pays frère, et l'implication de certaines parties étrangères dans la violation de l'embargo sur les armes, en dépit de leur engagement aux conclusions des deux conférences de Berlin et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

"La solution permanente, inclusive et définitive à la crise libyenne, telle que soulignée à maintes reprises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ne saurait venir qu'à la faveur d'un processus consacrant le principe de l'appropriation nationale, un processus permettant aux frères libyens de s'acquitter d'un rôle éminent de leadership", a souligné le chef de la diplomatie algérienne.

Sur cette base, l'Algérie a appuyé activement l'initiative de stabilisation de la Libye et salué la voie souveraine consacrée en matière de traitement des développements dans ce pays frère, a ajouté M. Lamamra.

Rappelant l'approche des élections générales en Libye, prévues courant décembre prochain, M. Lamamra a insisté sur l'impératif respect de cette échéance libyo-libyenne par excellence, un rendez-vous devant consacrer la volonté et la souveraineté du peuple libyen, toute obédience confondue, et avec ses différentes composantes dans le choix de ses dirigeants et la construction de l'avenir de son pays sans pression ni dictat aucun.

Et de relever les efforts incessants de l'Algérie à la tête du groupe des pays voisins de la Libye et en collaboration avec les organisations régionales et internationales concernées, pour permettre aux frères libyens de concrétiser les objectifs de cette phase importante au mieux des intérêts de sauvegarde de la sécurité et de la stabilité de la Libye, ainsi que des pays voisins, d'ailleurs directement impactés par les développements dans ce pays.

L'Algérie souhaite voir nos délibérations aboutir à un renouvellement de notre engagement collectif à œuvrer suivant une approche plus efficace en vue de relever les défis de l'heure sur la scène libyenne, des défis connus de tous et examinés en détail lors de nombreuses conférences.

M.Lamamra a également exprimé la satisfaction de l'Algérie quant à la contribution de ces rencontres au renforcement du consensus international sur le rejet du principe de violence et l'impératif de faire prévaloir le dialogue et la conciliation entre les différentes composantes du peuple libyen.

"L'Algérie appelle à une conjugaison des efforts de la communauté internationale pour permettre à la Libye de dépasser, à l'aide de ses enfants, les difficultés actuelles", a soutenu M. Lamamra qui a fait part de la disposition de l'Algérie à plaider, dans tous les fora internationaux, en faveur de l'unité et de la souveraineté de la Libye.