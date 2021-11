Maroc-Vietnam - Cérémonie de célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques

Rabat — Une cérémonie a été organisée, vendredi au théâtre national Mohammed V à Rabat, pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Vietnam, en présence de plusieurs ambassadeurs accrédités à Rabat et d'un parterre de personnalités politiques.

Dans une allocution à cette occasion, le Haut-Commissaire aux anciens combattants et anciens membres de l'armée de libération, président de l'Association d'amitié Maroc-Vietnam, Mustapha El Ktiri, a rappelé que "l'histoire des relations humaines entre Marocains et Vietnamiens remonte à la fameuse guerre d'Indochine (1946-1954) lorsque des centaines de milliers de jeunes soldats marocains ont été enrôlés dans le corps expéditionnaire français, dans les circonstances de l'occupation coloniale du Maroc et du Vietnam, et quand une partie de ces soldats marocains ont déserté les forces coloniales françaises pour rallier le mouvement vietnamien".

"Entre le Royaume du Maroc et la République socialiste du Vietnam, a été forgé tout un fonds d'accumulation historique qui constitue un patrimoine historique en partage entre les deux pays et les deux peuples", a-t-il ajouté.

Ainsi, dans une perspective de "valorisation de cette mémoire historique partagée", M. El Ktiri a précisé que "le Haut-Commissariat aux anciens combattants et anciens membres de l'armée de libération s'est engagé résolument dans un chantier de réappropriation de ce capital immatériel commun qui fonde le socle fertilisant du rapprochement et de la coopération bilatérale qu'ambitionnent les pays", chose ayant "conduit, dès 1961, à l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Vietnam et à la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays".

Pour sa part, l'ambassadeure de la République socialiste du Vietnam, Mme Dang Thi Thu Ha, a souligné qu'au cours des six dernières décennies, "les deux pays ont bâti des relations étroites, mais les liens entre le Vietnam et le Maroc ne datent pas seulement de 1961, elles sont bien plus historiques", tout en précisant que "de nombreux soldats marocains ont combattu aux côtés du Viet Minh, l'armée Vietnamienne à l'époque".

Ces soldats marocains ont laissé leur empreinte au Vietnam, à travers la construction de "La Porte Marocaine", qui est un monument imprégné de la culture marocaine, a t-elle ajouté, tout en soulignant que "ces anciens combattants et leurs familles représentent une preuve vivante et éclatante de l'histoire partagée entre les deux pays".

La diplomate a ensuite annoncé que l'Ambassade du Vietnam au Maroc a lancé les travaux de construction de la Porte vietnamienne, au village Douar Sfari, dans la province de Kénitra, et ce à l'instar de la Porte marocaine à Bavi.

Elle a également souligné que son pays joue "le rôle d'un pont entre le Maroc et l'ASEAN (l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est), tout en précisant que "le Maroc constitue actuellement l'un des rares pays arabes et africains qui maintiennent des relations étroites avec cette organisation".

De son côté, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Abdelilah Afifi, a déclaré que les relations distinguées entre le Maroc et le Vietnam reposent sur une mémoire historique commune, notant que le patrimoine culturel commun ainsi que les liens humains étroits qui unissent les deux pays en sont témoins.

A cet égard, il a souligné que "La Porte Marocaine", construite entre 1956 et 1960 au nord de la capitale Hanoï, présente l'un des monuments du patrimoine dédié au style architectural arabo-islamique, ajoutant que les familles maroco-vietnamiennes qui se sont installées au Vietnam ou celles ayant choisi de revenir au Maroc, à l'initiative de feu SM le Roi Hassan II, est une forte incarnation de ces valeurs communes.

La cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Vietnam a été organisée en coopération entre le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidents à l'étranger, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l'Ambassade de la République socialiste du Vietnam au Maroc et l'Association d'amitié Maroc-Vietnam.