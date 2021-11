Maroc: Bourse de Casablanca - L'essentiel du résumé hebdomadaire

Casablanca — Voici l'essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine allant du du 08 au 12 novembre 2021:

- Le Masi a baissé de 0,88%, le Morocco Stock Index 20 (MSI20) de 0,65% et le Madex de 0,69%.

- 16 secteurs des 24 représentés à la cote ont terminé la semaine sur une note négative, 6 ont clôturé en hausse alors que deux autres sont restés stables.

- L'indice des "Ingénieries et biens d'équipement industriel a chuté de 20%, plus fort repli, suivi de ceux de la "Sylviculture & Papier" (-4,83%) et du "Pétrole et Gaz" (-4,46%). A la hausse, le secteur de "Société de financement et autres activités financières" a réalisé la meilleure performance avec un gain de 1,91%, devant les "Services aux collectivités" 1,56%.

- Stroc Industrie, IB Maroc.com et Cartier Saada ont accusé les plus lourdes baisses avec respectivement -26,58%, -13,58% et -12,61%, tandis que Balima (+13,43%), Salafin (+5,49%) et Alliances (+5,10%) ont affiché les fortes hausses de la semaine.

- Le volume global des échanges a dépassé les 432,35 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à plus de 685,186 milliards de dirhams (MMDH).

- Avec un volume transactionnel de plus de 75,39 MDH, Itissalat Al-Maghrib a été l'instrument le plus actif de la semaine s'accaparant de 20,21% des transactions, suivi de BCP avec 46,83 MDH (12,56%) et Attijariwafa Bank avec 27,64 MDH (7,41%).