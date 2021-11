Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le manque de vaccins pourrait causer une perte mondiale de 5,3 billions de dollars

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) prévient que l'incapacité à livrer suffisamment de vaccins aux pays à faible revenu pourrait causer une perte économique de 5,3 billions de dollars. Le président de la Banque mondiale, quantà lui, a critiqué le manque de clarté des donateurs.

L'incapacité à livrer suffisamment de vaccins aux pays à faible revenu se répercutera sur l'ensemble de l'économie mondiale et pourrait coûter jusqu'à 5 300 milliards de dollars de pertes économiques sur cinq ans, a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Le FMI met en garde contre une forte divergence dans la reprise économique entre les pays riches et le reste du monde, en raison de l'inégalité des vaccins covid-19 et d'une puissance de feu fiscale inégale.

En plus de la « grande fracture vaccinale », la patronne du FMI souligne qu'une forte divergence dans la reprise économique entre les pays riches et pauvres était une préoccupation majeure. La production économique des économies avancées devrait revenir aux tendances d'avant la pandémie d'ici à 2022. « Mais la plupart des pays émergents et en développement mettront encore de nombreuses années à se rétablir », a-t-elle déclaré, soulignant que les pays les plus pauvres courent un plus grand risque d'inflation. Les prix des aliments, a-t-elle noté, ont augmenté de plus de 30 % au cours de la dernière année.

Et les gouvernements de nombreux marchés émergents et économies en développement sont dans des positions plus faibles en raison de la pandémie de covid-19, avec des dettes croissantes et moins de pouvoir fiscal pour soutenir leurs économies. La patronne du FMI a averti les pays à faible revenu qu'il était « temps d'examiner attentivement (leur) dette ». Car il pourrait y avoir un resserrement de la politique dans les économies avancées au cours des prochains mois, ce qui aurait des répercussions sur les pauvres du monde. Elle poursuit la pression sur les pays riches afin qu'ils canalisent leurs droits de tirage spéciaux récemment reçus pour aider à fournir des prêts à taux zéro aux pays à faible revenu. Elle a également exhorté à agir contre le changement climatique, appelant à une tarification du carbone et affirmant que le développement vert pourrait augmenter le produit intérieur brut mondial de 2 % cette décennie et créer trente millions de nouveaux emplois.

Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a pour sa part critiqué les donateurs pour ne pas avoir été clairs avec les pays à faible revenu sur les vaccins covid-19 qu'ils envoient et quand ils seront livrés, tout en encourageant les pays à revenu élevé à céder leur place pour plus de doses aux pays à faible taux de vaccination. Il trouvait essentiel que les pays destinataires aient des dates précises pour les livraisons attendues. « La Banque mondiale pourrait aider à financer les achats et les chaînes d'approvisionnement à température contrôlée », a-t-il déclaré.