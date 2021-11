Afrique du Sud: Le dernier président de l'ère de l'apartheid n'est plus

Frederik Willem de Klerk est décédé, le 11 novembre, à l'âge de 85 ans, a annoncé sa fondation. Il avait partagé le prix Nobel de la paix 1993 avec Nelson Mandela pour avoir mis fin au système oppressif de l'apartheid.

« C'est avec la plus grande tristesse que la Fondation FW de Klerk annonce que l'ancien président FW de Klerk est décédé paisiblement à son domicile de Fresnaye (Le Cap) plus tôt ce matin après sa lutte contre le cancer du mésothéliome », a déclaré la fondation dans un communiqué. Frederik De Klerk a été président de l'Afrique du Sud de septembre 1989 à mai 1994, et a joué un rôle clé dans le démantèlement du système d'oppression des Noirs qu'était l'apartheid.

Le grand-père de Frederik est l'un des fondateurs du Parti national en Afrique du Sud, le parti qui a mis en place le régime de l'apartheid à partir de 1948. C'est lui, Frederik De Klerk, qui a annoncé, en 1990, la libération de Nelson Mandela, après avoir purgé 27 ans de prison pour s'être opposé à l'apartheid. Cette décision a lancé le processus de transition qui a débouché en 1994 sur l'organisation des premières élections multiraciales dans l'histoire du pays, qui ont vu la victoire du parti de Mandela, le Congrès national africain.

Pour « leurs efforts visant à la disparition pacifique du régime de l'apartheid et pour l'établissement d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique », Frederik De Klerk a partagé le prix Nobel de la paix 1993 avec Nelson Mandela, premier président Noir du pays, dont il devient le vice-président de 1994 à 1996. Le révérend Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en 1984 et figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, a salué dans un communiqué le « courage » de Frederik de Klerk à mener la transition démocratique de l'Afrique du Sud, « à une époque où tous ses collègues ne voyaient pas la trajectoire future du pays de la même manière, il a reconnu le moment du changement et a fait preuve de la volonté d'agir en conséquence ».