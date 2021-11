Madagascar: Mouvement entrepreneurial - « Le Village by Nexta » vaut le détour

Tout le monde veut entreprendre. Mais rares sont ceux qui réussissent. Pour démystifier cette tendance fataliste, il existe des âmes de bonne volonté pour encourager et encadrer les plus créatifs.

Une suite dans les idées. Un incubateur d'entreprises avec tous les outils possibles et imaginables, Nexta du Groupe Axian, participe au Global entrepreneurship week, GEW, de cette année. « Nexta a toujours eu pour vocation d'accompagner les créateurs d'entreprises à grandir. À travers notre plateforme, les entrepreneurs seront guidés vers la pérennisation de leurs activités avec des réalisations à impact et innovantes » précise Carole Rakotondrainibe, general manager de Nexta lors d'un point de presse en guise d'explication.

Aussi, depuis « Le Village by Nexta » a ouvert ses portes depuis jeudi au Tanashore d'Andranomena. « Même si notre mission au quotidien consiste à promouvoir tout ce qui touche autour des entreprises créatrices d'emplois et de richesses pour l'économie, nous avons voulu marquer notre participation au GEW de cette année. Par ce Village by Nexta comme l'an passé. 40 000 manifestations de ce type se déroulent à travers 200 pays. L'idée a été de réunir dans un seul endroit tous les principaux acteurs du milieu » explique Carole Rakotondrainibe.

Comme les incubateurs, les formateurs, les établissements financiers, les managers...

Sept piliers

Cinquante stands de ventes-expositions, recrutements, en parallèle 32 heures de formations reparties en douze thématiques et six conférences animées par des professionnels y sont organisées. Pour faciliter le déplacement de ceux qui veulent rallier Andranomena, des navettes reliant le centreville sont disponibles. Carole Rakotondrainibe conclut « on ne peut pas devenir un entrepreneur après quelques heures de formations, d'un niveau aussi appréciables soient-elles. Mais l'objectif est de faire savoir aux jeunes et moins jeunes l'existence d'un écosystème entrepreneurial sur lequel ils peuvent s'appuyer. De faire connaissance avec les rouages et mécaniques d'une entreprise. Être entrepreneur c'est s'inscrire dans la durée et non pas gagner de l'argent tout de suite ». Nexta, dans ses actions d'accompagnements, met à dispositions sept piliers que sont le mentorat, les formations, le réseau, les activités, le financement, le lieu et l'employabilité. Sept préceptes qui se déclinent chacun sur des bases solides. Avec trois valeurs essentielles qui les sous-tendent, que sont l'innovation, l'humain et le succès.

Une conception et patience qui manquent souvent aux Malgaches. Plus enclins à faire du « bizina ». Dans le mauvais sens de l'expression. Evitant les contraintes du secteur formel.