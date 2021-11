Cote d'Ivoire/Cameroun: Qualifs CMD 2022 - La Côte d'Ivoire repasse devant le Cameroun après sa victoire face au Mozambique (3-0)

Relégués à la seconde place du groupe D après la victoire écrasante des camerounais sur les malawites (4-0), les Eléphants ont réussi à reprendre les reines de ce groupe en battant le Mozambique 3 buts à 0.

Les Eléphants de Côte sont rentrés de la plus belle des manières dans cette partie. Dès la 11', sur une récupération de Seri Michael dans le cœur du jeu, il va décaler Maxwell Cornet sur le côté gauche, et celui-ci va adresser un centre parfait dans la surface mozambicaine à Max Gradel, qui va à son tour inscrire le premier but des Eléphants (11'). Après ce but, les ivoiriens vont toujours avoir la main mise sur le ballon. Et sur une ouverture de Franck Késsié à la 19', Sébastien Haller va manquer l'occasion de doubler la mise. Acculés et dominés, les mozambicains sur un sursaut d'orgueil, vont réussir après une magnifique remontée de balle, à se retrouver nez à nez avec le portier ivoirien. Mais l'attaquant Reginaldo va voir sa frappe passer à quelques centimètres de la cage de Gbohouo Sylvain. Les ivoiriens réussiront à aller aux vestiaires avec ce net avantage de 1-0.

Dès l'entame de la seconde période, le Mozambique va se créer une très belle occasion, et Gbohouo Sylvain va sauver ses coéquipiers en réalisant une superbe envolée. Bousculés, les poulains de Patrice Beaumelle vont réagir de la plus belle des manières. Et cette réaction va venir du nouveau buteur de Burnley, Maxwell Cornet. Servi par Gradel, il va inscrire le second but des Eléphants à la 60'. Dans les arrêts de jeu (90'), Seri Michael va marquer le troisième et dernier but des Eléphants. Victoire 3 buts à 0 des ivoiriens, qui reprennent la première place du groupe D avec 13 points.