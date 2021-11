Sénégal: Dématérialisation des procédures du tribunal du commerce - Le ministère de la Justice appuie les avocats du Sénégal

Dans le souci d'améliorer la célérité des procédures et la réduction des délais de traitement des affaires commerciales, le ministère de la Justice, qui a créé une plateforme électronique pour soutenir les activités judiciaires du Tribunal de commerce de Dakar, a octroyé 50 millions de FCfa aux avocats pour l'acquisition de matériel informatique.

Le Gouvernement a octroyé une subvention de 50 millions de FCfa au Barreau du Sénégal. La cérémonie de remise du chèque s'est déroulée hier dans les locaux du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale. C'était en présence du Garde des sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall et du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, Me Pape Leïty Ndiaye. Cet appui est destiné à faciliter l'acquisition de matériel informatique. L'objectif fixé est double : favoriser l'adhésion des avocats à la nouvelle démarche et au traitement plus rapide des dossiers.

Me Malick Sall a dit sa joie d'appuyer les avocats du Sénégal, soulignant leur rôle dans la bonne administration de la justice. Il a rappelé, pour s'en réjouir, que les avocats du Sénégal avaient apporté une contribution de 50 millions de FCfa au Fonds force Covid-19 pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Saluant cet appui du Gouvernement, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, Me Pape Leïty Ndiaye, a déclaré que la dématérialisation des procédures peut participer à la réduction des délais de traitement des dossiers. Toutefois, il a estimé que d'autres mesures sont nécessaires pour désengorger cette juridiction. Le bâtonnier a cité, entre autres, le renforcement du Tribunal du commerce en moyens matériels et humains par l'affection de nouveaux magistrats, l'affection de locaux adéquats, l'évaluation de l'apport des juges consulaires.

Me Pape Leïty Ndiaye a invité le ministère de la Justice à organiser de larges concertations sur le plan d'actions afin de susciter l'adhésion de tous les acteurs. Il a réitéré la volonté du barreau d'œuvrer pour l'atteinte des objectifs du tribunal du commerce.

Juridiction spécialisée, le Tribunal de commerce hors classe de Dakar a été créé par la loi du 28 juin 2017. Dans le souci d'améliorer la célérité des procédures et de réduire les délais de traitement des affaires commerciales, le ministère de la Justice a créé une plateforme électronique pour soutenir les activités de ce tribunal.