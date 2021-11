Togo: Le Comité National Anti Drogue associe les élus locaux et élèves à sa cause

Mobiliser les collectivités locales pour des communautés saines, sûres et sans drogue au Togo, c'est l'objectif principal de la campagne de sensibilisation des élus locaux et des élèves de la région des Savanes sur les problèmes de drogue. Activité réalisée par le comité national anti-drogue (CNAD).

Et ceci à travers une tournée nationale dans les 117 communes du Togo en vue de les informer sur les problèmes de drogues et leurs impacts sur les affaires de développement. Il est donc important de prendre au sérieux ce problème dans les communautés car il pourrait à terme, saper les efforts de développement dans notre pays.

Le CNAD, à travers cette activité, envisage impliquer davantage les collectivités locales et les élèves dans la lutte pour des communautés saines, sûres et sans drogue et pour un Togo émergent.

La présente activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national intégré de lutte contre la drogue et le crime 2020-2024 ; il s'agit, par cette campagne de soutenir les actions du gouvernement au niveau local pour la réduction des problèmes de drogue et sensibiliser surtout les élèves sur les risques et conséquences liés à l'usage des drogues et leurs dérivées sur la vie des jeunes.

Les élus locaux sont sensibilisés sur le dispositif nationale de lutte contre la drogue, l'occasion pour le CNAD de recueillir les informations sur la situation de la drogue dans les huit (08) communes de la région, présenter un modèle de prévention à la base pour les communautés. Faciliter aussi la mise en place d'un cadre de collaboration entre les différents acteurs à la base en matière de la prévention.

La délégation a parcouru plusieurs collèges et lycées publics, a visité des structures de soins aux consommateurs de drogue et a animé des émissions radio.