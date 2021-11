Sénégal: [Focus] Musique sénégalaise - Les belles notes de la nouvelle vague d'artistes

Dans le paysage musical sénégalais, de nouvelles voix ont éclos et étalent leur talent. La scène se renouvelle pour le grand bonheur des mélomanes. YouTube est devenu un baromètre important d'évaluation de la notoriété d'un artiste. Ces jeunes chanteurs et rappeurs se sont bien positionnés durant toute cet été sur cette plateforme avec au moins un million de vues par vidéo.

Amadeus, le roi du cover

Massamba Saliou Samb de son vrai nom, plus connu sous le pseudonyme « Amadeus » a été révélé au public il y a près d'une année. Il a commencé par réaliser un cocktail agréable de plusieurs chansons de Youssou Ndour. À travers sa douce voix et sa composition rythmique de Mbalax et de Rnb, il a concocté une belle sonorité partagée sur YouTube. Depuis un an, il a pris une nouvelle dimension. À ce jour, Amadeus décroche des millions de vues avec ses sons. Natif de Richard-Toll, sa chanson « Doumala Fowé » reste l'une des prestations favorites des jeunes sur le réseau social Tik Tok. « Boulma Sagané » est aussi pas mal aimé des jeunes qui n'hésitent pas à lui laisser des commentaires positifs sur sa chaîne YouTube. Il comptabilise quatre chansons disponibles sur le site de visionnage de vidéos. Le style de ses clips est particulièrement simple avec une mise en scène de l'artiste tenant sa guitare ou son micro laissant libre cours à sa belle voix.

Amadeus est étudiant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a commencé la musique depuis l'âge de 13 ans et était dans un groupe de rap de sa localité. « C'est une star en devenir, faites bien attention à ce qu'il fait », note un internaute dans les commentaires d'une de ses chansons.

Ashs The best, le polyvalent

Ashs est un artiste rappeur dans le sens le plus complet du terme. Il est lyriciste, compositeur et parolier. El Hadj Thiaré de son vrai nom fait partie de la toute nouvelle génération d'artistes.

À seulement 23 ans, le natif de Pikine excelle aussi bien dans le hip-hop que dans la world music. Il effectue, avec une parfaite maîtrise, les genres musicaux du hardcore ou de la soft music. L'artiste aux dreadlocks rebelles et aux petites lunettes a été primé Meilleur artiste de l'année 2021 aux Galsen Hip Hop Awards. La passion de la musique est héréditaire chez ce jeune pikinois puisque son père a été membre d'un grand groupe de reggae sénégalais.

Il a signé une vingtaine d'œuvres avec un style diversifié. Ashs n'a pas hésité à faire des featurings avec des artistes comme Dip, Obree Daman... Son dernier album « Dibèer » rassemble déjà les sensibilités sur les réseaux sociaux.

Jeeba, l'inventeur du Jolofbeats

Il est connu pour son style soft music et son large sourire dans ses clips. Djibril Ba de son vrai nom a créé un genre musical qu'il appelle « Jolofbeats ». Il s'agit de l'afro-trap mixant des sonorités données par les tambours sabar, pop, RnB et Soul. Ses chansons sont facilement reprises par les enfants tant la musique est particulièrement berçante et les clips esthétiquement colorés. L'amour est le principal thème de ses œuvres, mais le son qui l'a sans doute lancé est « Happy Birthday ». Il s'agit d'une chanson sortie en 2018 et qui est devenue incontournable dans les anniversaires. Jeeba a sorti près d'une dizaine de singles solo entre 2017 et 2021.

Ses influences musicales sont Youssou Ndour et Baba Maal. Son dernier feat avec ISS 814 mis en ligne en juillet 2021 comptabilise déjà plus de 7 millions de vues. « Xool Ma ci Bët » est devenu l'un des tubes de la fin de l'été. Il a été plusieurs fois repris sur Tik Tok. Jeeba veut que sa musique soit engagée auprès de la communauté raison pour laquelle il a sorti un single « Free Sénégal » lors des récents évènements de Mars 2021 caractérisés par des séries de manifestations violentes.

Adviser, le volume est bon

Qui n'aura pas entendu les enfants fredonner des airs de rap en pulaar ces derniers temps ? À vrai dire, le son « Volume » de Adviser est pendu sur les lèvres des jeunes. L'auteur, Amadou Birane Mangane, de son nom d'artiste-rappeur Adviser, est né et a grandi en Mauritanie. Sa chanson s'est répandue au Sénégal et a plu aux mélomanes, surtout sur les réseaux sociaux. Le style original de la chanson interprétée entièrement en pulaar a peut-être participé à la placer dans un contexte où les sons en wolof dominent. Adviser occupe la place du rappeur Numéro 1 en Mauritanie. Avec sa composition en pulaar, il représente en partie cette communauté de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, il est suivi et apprécié au Sénégal, au Gabon, en Guinée et au Mali. Il s'est produit au Sénégal en janvier 2020 au Cices.

Adviser a sorti 3 albums. En 2011 déjà, en Mauritanie, on le désignait comme le nouveau phénomène du rap local. En 2021, il fait près de 4 millions de vues avec son dernier clip « Volume ».

Mbeugé, la révélation de Sen Petit Gallé

Lauréate en 2013 du concours de chant organisé par Prince Art, Sen Petit Gallé, Mbeugué Ndiaye Fall est revenue cette année avec son premier single solo. « Yaa Gui Gaañ » fait exploser les vues sur YouTube dernièrement. Il est l'un des tubes les plus repris sur les réseaux sociaux comme Tik Tok et Snapchat.

Etant déjà candidate de Sen Petit Gallé, elle s'était distinguée de par sa voix aigüe et agréable. La Mbouroise allie études et musique à son jeune âge. Le teint noir étincelant, Mbeugué a été classé numéro 2 des tendances sur YouTube dès la sortie de son single venu couronner une longue attente, car elle a toujours été choriste durant les prestations des concours suivants son sacre. Ce single participera à la propulser davantage sur la scène musicale nationale...