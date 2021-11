Sénégal: La gestion du football national est à la traîne (ancien président FSF)

Dakar — L'ancien président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Abatalib Guèye, estime que la gestion actuelle du football sénégalais est à la "traîne", considérant l'équipe nationale comme l'arbitre qui cache la forêt.

"Si vous regardez l'équipe nationale actuelle qui est de dimension mondiale, l'essentiel des joueurs ne sont pas des produits de la Fédération sénégalaise de football", a-t-il relevé. Il estime que dans un football qui marche, la sélection doit émaner des clubs et des joueurs formés sur le plan local.

"Ici, c'est tout le contraire", a indiqué Me Guèye, invité de l'émission dominicale Le Jury du dimanche de la radio privée, IRadio.

Toutefois, si des footballeurs formés principalement en France évoluent en sélection nationale, force est de reconnaître que certains cadres actuels, Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Idrissa Gana Gueye (PSG, France) et Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), sont issus de la formation locale.

Il y a aussi que de jeunes footballeurs formés localement et ayant joué dans les sélections cadette et junior sont de plus en intégrés en sélection A, comme Pape Matar Sarr (FC Metz, France) et Bamba Dieng (Marseille, France).

Evoquant la situation actuelle des clubs sénégalais, Me Guèye explique que ces derniers survivent grâce à la vente de leurs joueurs.

"S'ils ne vendent pas, ils ne vivent pas", a-t-il affirmé, s'interrogeant sur la question du support audiovisuel qui doit permettre aux annonceurs de venir.

Candidat à la mairie de Saint-Louis (nord), Me Gueye a appelé à une restauration du stade Me Babacar Sèye dans le but d'en faire une infrastructure moderne.