Togo: Moov Africa Togo sponsor officiel et d'autres innovations révélées

Le plus grand évènement de récompense des acteurs de la musique togolaise, All Music Awards édition 2021 est lancée ce vendredi 12 novembre 2021, à Lomé. C'était au cours d'une conférence de presse ayant réuni entre autres journalistes, artistes de la chanson, promoteurs culturels et partenaires.

L'innovation cette année, a informé Patrick Blande, Président du comité d'organisation, est l'introduction des catégories "meilleur artiste influent du net" et la "chanson la plus écoutée et regardée en ligne". Aussi, avait-il poursuivi, dans la catégorie découverte, il y aura non seulement les artistes mais également des DJ et artistes dance.

La célébration de cette édition tout comme celle de la dernière se déroulera dans des conditions particulières en respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Toutefois, la diffusion se fera en direct sur une télévision et également à travers la page Facebook des All Music Awards. La remise des prix se fera dans un cadre restreint à l'hôtel 2 février le 17 décembre prochain avec un nombre d'invités très limité.

Les All Music Awards visent, entre autres, à promouvoir la musique togolaise dans tous ses genres diffusée sur les médias, encourager les artistes togolais à réaliser des productions musicales de qualité, produire un évènement qui représente un cadre qui focalise l'attention du monde sur le Togo et fait la promotion du pays à l'étranger et célébrer la musique togolaise dans toutes ses composantes.

Pour Hervé Kloussey, chef division marketing Moov Africa Togo, sponsor officiel de l'évènement, ce concours est une occasion pour la société de téléphonie mobile de renouveler son engagement envers la promotion des talents au Togo.

Au total, cette année, le comité d'organisation aura à primer les meilleurs artistes de la chanson dans 19 catégories.