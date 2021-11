Afrique: Coupe du monde 2022 - Le Cameroun et la Zambie signent un carton

Matches très prolifiques en buts entre la Zambie et la Mauritanie d'une part (groupe B) et le Malawi et le Cameroun d'autre part (groupe D), samedi 13 novembre lors de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2022 (2e tour). Les Chipolopolo et les Lions indomptables l'ont emporté 4-0. Pour quelques heures ou quelques jours, ils préservent l'espoir de rallier le 3e tour.

Le dénouement du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, zone Afrique, approche. Pour la Zambie, la première moitié du travail à faire samedi est faite : la Mauritanie a été battue. C'était le minimum à accomplir pour que le sélectionneur Beston Chambeshi et ses joueurs puissent encore croire à une place parmi les 10 barragistes qui se disputeront les cinq tickets pour le Mondial.

Sakala voit triple pour une Zambie suspendue au résultat de la Tunisie

À Lusaka, la Mauritanie, lanterne rouge du groupe B, a vite été submergée par les Chipolopolo. Patson Daka, l'attaquant de Leicester City en Angleterre, a inscrit le premier but de la poitrine (34e). Puis, Fashion Sakala, qui évolue en Ecosse aux Rangers de Glasgow, a signé un triplé, dont un but sur penalty (37e, 45e+1, 63e). Un vrai festival offensif pour une nation qui n'avait trouvé le chemin des filets qu'à trois reprises sur ses quatre premiers matches.

La première moitié du travail est donc faite. Au classement, la Zambie prend la deuxième place du groupe B avec 7 points, loin devant la Mauritanie, quatrième avec 1 point. Maintenant, les Zambiens doivent prier pour que la Tunisie, leader avec 10 points, perde face à la Guinée équatoriale (troisième avec 7 points). Si les Tunisiens s'inclinent samedi, la Zambie sera encore en mesure de s'offrir la première place lors de la 6e et ultime journée. Si les Tunisiens s'imposent ou font match nul contre les Équatoguinéens, ils seront assurés de voir le 3e tour.

Le Cameroun se balade et envoie un message à la Côte d'Ivoire

Le match à deux se poursuit entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, les deux seules équipes encore en course pour la qualification. Et les Lions indomptables ont mis la pression sur les Eléphants en écrasant le Malawi tout en soignant leur différence de buts à Johannesbourg, théâtre d'un match à sens unique. Les Camerounais de Toni Conceição ont été impitoyables en l'emportant 4-0.

Après l'expulsion de John Banda pour une main sur la ligne de but, le Cameroun, en supériorité numérique, a ouvert le score par Vincent Aboubakar sur penalty (22e). André-Franck Zambo Anguissa, le milieu de terrain de Naples, a signé le but du break avant la pause d'une belle demi-volée puissante (42e). Et en seconde période, Christian Bassogog, entré en jeu pour les 20 dernières minutes, y est allé de son doublé (85e, 87e).

Désormais, à la Côte d'Ivoire de répondre. Les Ivoiriens se mesurent au Mozambique samedi avec un surplus de pression sur les épaules. Le Cameroun a, au moins provisoirement, pris les commandes du groupe D avec 12 points, et une différence de buts de +8. La Côte d'Ivoire, 2e du groupe avec 10 points et une différence de buts de +5, peut reprendre la tête. Cela lui serait très bénéfique, car un explosif Cameroun-Côte d'Ivoire se profile au 16 novembre.