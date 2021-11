Liberia/Nigeria: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - Osimhen et Iheanacho titulaires face au Liberia, la compo officielle du Nigéria

Le Nigéria joue sa qualification pour les barrages face au Liberia dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Gernot Rohr a dévoilé sa composition.

Sans surprise, presque tous les cadres de la sélection nigériane sont présents. Le secteur offensif sera comme d'habitude animé par Osimhen, Iheanacho et Iwobi. La charnière défensive sera gardée par Awaziem, Collins et le capitaine Ekong.

The Super Eagles of Nigeria starting XI vs the Lone Stars of Liberia.

Who is excited? 😬

Drop your predictions below using #NaijaFootballTalk in the replies 👇🏾#SoarSuperEagles #team9jastrong #LIBNGA pic.twitter.com/eYNpV5lZDa

- Naija Football Talk ⚽️ (@NaijaFT_tweet) November 13, 2021