Cote d'Ivoire: AGE de la Fédération ivoirienne d'équitation - Le bureau sortant éclaire les lanternes

Contrairement aux informations qui courent depuis le début du processus électoral en vue de la présidence de la Fédération ivoirienne d'équitation (Fie), le comité sortant, avec à sa tête le président Stéphane Ouégnin, est monté au créneau hier, pour y faire la lumière.

D'entrée de jeu, Cheick Bamba, secrétaire général, a souligné que tout se fait conformément aux textes que les membres eux-mêmes se sont donné depuis 2018. « On ne peut pas accepter que des membres qui ont refusé de s'acquitter de leurs devoirs puissent venir brusquement, à la veille des élections, pour chercher à payer leur ré-affiliation. Ce sont des choses qu'aucune association sérieuse ne peut accepter. Depuis le 31 octobre, nous avons clôturé nos comptes... Alors, nous leur avons demandé de patienter juste une semaine, le temps que la Fédération renouvelle ses instances pour reprendre leur place », a expliqué face à la presse M. Cheick Bamba.

Parlant de la candidature rejetée de l'ancien vice-président, le secrétaire général a été clair : « quand vous êtes membre d'une association, vous devez connaître son fonctionnement, les textes qui régissent cette association. M. Moumouni Lonfo a attendu la dernière minute pour déposer son dossier... Il nous reproche de ne lui avoir pas dit ce qu'il devait faire. Pour une candidature sérieuse, il fallait qu'il se rapproche de l'instance, et puis tout a été communiqué selon nos textes, par voie de presse, affiches, courriers et par nos canaux habituels », a-t-il poursuivi.

Ils n'ont pas manqué de répondre aux reproches faits à l'équipe sortante. « On nous reproche de ne pas porter assistance à des palefreniers et autres employés de club dont certains sont décédés. Cela fait mal parce que ce sont des êtres humains qui nous quittent. Lorsque nous sommes informés, de façon spontanée, nous réagissons à titre individuel. Mais il n'appartient pas à la fédération de soigner les employés des clubs. Nous sommes-là pour l'organisation de la pratique sportive, sa promotion et son développement. Dans cette optique, nous devons mettre en place des actions qui favorisent la découverte du sport et sa promotion. Nous délivrons les licences sportives ou autorisons ses structures affiliées à en délivrer en notre nom », a précisé Paul Seiller, vice-président chargé des clubs. Qui révèle que contrairement à ce qui se dit, la Fie est l'une des rares fédérations à voler au secours de ses membres pendant la période cruciale de Covid-19.

« Chaque club affilié a reçu en tout 1 300 000 F Cfa de la fédération pour résister face à la pandémie. Au lieu de nous reprocher de na pas aider les clubs, ils devraient commencer par prendre dans cet argent pour payer leur affiliation, mais ils ont préféré le garder », estime Paul Seiller.

Autour du président Ouégnin, ils étaient presque tous écœurés par les agissements de certains membres. Mais ils ont promis de ne pas se laisser distraire. « Nous avons mis la barre très haut. Notre pays est très respecté à l'international et il n'est pas question qu'on abandonne le projet. En tout cas, pour l'image de notre pays, on fera ce sacrifice », a ajouté Stéphane Ouégnin, qui compte mettre ce deuxième et dernier mandat à profit pour asseoir définitivement la notoriété du sport équestre ivoirien.

A noter que l'élection aura lieu le 19 novembre à l'Espace Crystal, en Zone 3C.