Cote d'Ivoire: Equitation - Moumouni Lonfo veut la fédération

Candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne d'équitation (Fie) du 19 novembre, Moumouni Lonfo casse la baraque, depuis quelques jours.

Il ne se passe un seul jour sans que le président du club Lonfo s'adresse à la presse. « Je suis candidat en vue de fédérer tous les acteurs autour d'un idéal commun et d'aider mes "frères" cavaliers à vivre décemment de leur métier », répète-t-il à qui veut l'entendre.

« Je suis né dans le cheval. Mon père a été l'un des premiers importateurs de cheval en Côte d'Ivoire. Il a bataillé avec mes grands-parents pour la vulgarisation du cheval en Côte d'Ivoire. Ils ont fait un boulot colossal et aujourd'hui, j'estime que leur héritage est en train d'être dénaturé. C'est pourquoi, j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin... », dit-il.

Ce qui motive sa candidature, c'est cette rencontre avec « un de mes petits frères cavaliers qui m'a demandé si je vais bien et j'ai répondu : oui, je vais très bien. Il a insisté et j'ai répondu la même chose. Puis, il m'a dit : "nous, nous sommes en train de mourir". J'ai dit : "pourquoi ?". Il m'a dit : "quand tu entres chez toi, tu trouves à manger et à boire pour tes enfants et ta femme". Je lui ai demandé où il voulait en venir et il m'a dit : "mais tu as remis notre fédération aux bourgeois. Nous les petits qui nous débrouillions, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Nous sommes en train de mourir". Du coup, cela m'a interpellé », confie Moumouni Lonfo.

Il fait allusion au montant fixé pour l'affiliation qui, selon lui, est passé de 25 000 FCfa à 350 000 FCfa. « Moi, je peux payer, mais et le petit qui peine à payer un sac décent pour son cheval ? ».

Cela dit, Moumouni n'a pas de lisibilité quant à la suite qui sera donnée à sa candidature. « J'ai déposé ma candidature, le 4 novembre. J'attends. Il y a eu une réunion, le 6 novembre. Pour moi, honnêtement, je n'ai rien compris à la limite. J'attends que les choses se fassent », s'inquiète-t-il.

En attendant la validation définitive des dossiers, il promet un grand déballage.