Burkina Faso: MPP-Parti communiste chinois - Des échanges pour renforcer la coopération

L'ambassadeur de Chine au Burkina, Li Jian a rendu une visite, au président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Bala Sakandé, le vendredi 12 novembre 2021, au siège du parti à Ouagadougou. Les échanges ont porté sur le renforcement de coopération entre le MPP et le Parti communiste chinois (PCC).

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et le Parti communiste chinois (PCC) sont engagés à renforcer et dynamiser davantage leurs relations. L'ambassadeur de Chine au Burkina, Li Jian, porteur du message du PCC, l'a dit de vive voix, lors de sa visite, au nouveau président du MPP, Bala Sakandé, le vendredi 12 novembre au siège du parti à Ouagadougou. Le partenariat entre MPP et le PCC a été scellé en 2018, lors du renouement des relations diplomatiques entre le Burkina et la Chine. « Cela fait trois ans que les deux partis au pouvoir ont mené beaucoup d'échanges de coopération sur le plan de la formation, mais surtout comment construire un parti au pouvoir dynamique, comment mobiliser les jeunes et beaucoup de gens pour bien construire ensemble une société forte, de cohésion sociale pour le bien-être du peuple », a affirmé l'ambassadeur chinois, à l'issue de leurs échanges. Selon le président du MPP, Bala Sakandé, les relations entre les deux parties existent depuis quelques années.

Le président du MPP, Bala Sakandé : « Nous allons continuer à œuvrer pour que nos relations puissent se renforcer davantage ».

« Entre le PCC et MPP, il y'a des relations qui existent depuis mon prédécesseur. Nous ne faisons que rentrer dans ce sillon et continuer à œuvrer pour que nos relations puissent se renforcer davantage », a déclaré le président du MPP. D'ailleurs, a-t-il rappelé, il y'a eu des échanges d'expériences et des concertations régulièrement entre les deux partis. « Il y'a des concertations et avec la Covid-19, les relations physiques n'étaient pas bien fréquentes. Mais, il y a des relations virtuelles qui permettent aux deux partis d'entretenir des relations et des échanges sur le plan de la formation... », a soutenu M. Sakandé. L'occasion faisant le larron, Li Jian a adressé officiellement une lettre de félicitation à la nouvelle équipe du MPP conduite par Bala Sakandé. Il a également remis au président du MPP, le rapport du 19e congrès national du PCC tenu en 2017 pour que le parti. L'ambassadeur chinois a souhaité que le MPP s'inspire de l'expérience du PCC qui vient de célébrer ces 100 ans d'existence.