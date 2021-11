Burkina Faso: Commune de Boudry - La SOMISA équipe le dispensaire du CSPS du village de Pousghin

La société des mines de Sanbrado (SOMISA) a remis un lot de matériels médicotechniques au CSPS de Pousghin le 3 novembre 2021. C'était lors d'une cérémonie dans ledit village, présidée par le maire de la commune de Boudry, Djibril Zoéringré, en présence du préfet de Boudry, du directeur des affaires corporatives de SOMISA, du médecin chef du district sanitaire de Zorgho, d'autorités militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses locales.

Construite par la Société des mines de Sanbrado (SOMISA) et inauguré en décembre 2020, le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Pousghin n'est jusque-là pas fonctionnel, faute de matériels. Le district sanitaire de Zorgho, en collaboration avec la mairie de Boudry, a entrepris des démarches auprès de la SOMISA pour solliciter son accompagnement dans l'équipement de la formation sanitaire. C'est désormais chose faite.

Des tables d'examens médicaux, des tables de pansement, des potences, des poubelles à pédale, des lits d'hospitalisation, un foyer à gaz, des bouteilles de gaz butane, des chaises visiteurs, des chaises bureau, des chariots de soins, des matelas, des otoscopes, des pèse-bébés, bref, c'est un lot d'une soixantaine de types de matériels médicotechniques qui a été remis au CSPS de Pousghin ce 3 novembre 2021.

Ce don estimé à plus de 9 millions F CFA et destiné au dispensaire va permettre le démarrage des activités de soins aux populations dans ce centre de santé.

Pour le directeur des affaires corporatives de la SOMISA, Christian Ouédraogo, ce don participe de la volonté de la mine de rendre opérationnel le CSPS. A l'en croire, des échanges ont permis de se rendre compte qu'à défaut d'équiper tout le CSPS, le plus urgent était le dispensaire.

Christian Ouédraogo, représentant de la SOMISA, souhaite que le matériel soit bien utilisé.

Il a invité les usagers à faire bon usage du matériel afin d'encourager la société à toujours les soutenir. « Il ne faudrait pas qu'on vienne à certain moment trouver que le CSPS est insalubre, délabré et que le matériel est défectueux. », a-t-il dit. « Ça sera décourageant pour tous ceux qui font des efforts pour accompagner l'Etat dans la gestion des questions sanitaires. », a-t-il poursuivi.

Pour le Médecin chef du district sanitaire de Zorgho, docteur Delphin Kaboré, c'est un sentiment de joie et de soulagement qui l'anime à la réception de ce matériel. A l'en croire, conformément au cahier des charges, il appartenait au ministère de la Santé d'équiper le CSPS après sa réalisation par la SOMISA. Mais, a-t-il expliqué, les choses ne sont pas allées vite du côté de l'Etat et il a fallu solliciter encore la contribution de la société. Il a alors remercié les premiers responsables de la SOMISA pour ce geste salvateur et souhaité qu'ils puissent poursuivre cet accompagnement jusqu'à l'équipement complet du CSPS.

En attendant, il a programmé l'ouverture du dispensaire en début décembre après le recrutement et la formation d'un gérant du dépôt pharmaceutique. Pour la disponibilité des médicaments, une des conditions pour le fonctionnement d'un CSPS, il a promis que le district dotera le CSPS d'un kit d'une valeur d'un million de F CFA. Côté personnelle, pas d'inquiétude, foi du MCD. « Le personnel soignant est disponible et prêt à y exercer. », a-t-il lancé.

Il a alors appelé les populations à aider les agents de santé à leur rendre de bons services.

Le maire de Boudry, Djibril Zoéringré, a exprimé sa joie et celle du conseil municipal et des populations de Pousghin pour ce geste de la SOMISA. Il a joint sa voix à celle du représentant du chef de Pousghin, Joseph Comboudry, pour remercier la SOMISA pour avoir prêté une oreille attentive aux sollicitations des populations. Il a souhaité que la SOMISA ait davantage de moyens pour équiper aussi la maternité du CSPS et continuer à accompagner les populations de Boudry.

Le maire de Boudry a reçu symboliquement le matériel des mains du directeur des affaires corporatives de SOMISA et l'a transmis au MCD de Zorgho.

Christian Ouédraogo a alors répondu que la mine mènera des discussions internes en vue d'apporter une réponse appropriée à cette sollicitation.

Rasmané Simporé, habitant de Pousghin, s'est réjoui à la vue du matériel et surtout à la réception de l'information sur l'ouverture très prochaine du CSPS. Pour lui, étant donné que le CSPS était un besoin crucial de la population de Pousghin, il ne doute pas sur le bon entretien du matériel.