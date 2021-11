Congo-Brazzaville: Stade Alphonse-Massamba-Débat - Plus de peur que de mal pour la pelouse

La société Greenfields a assuré, le 12 novembre lors de sa descente sur le terrain, que la pelouse du stade mythique obtiendra son certificat renouvelé si la maintenance est effectuée selon les règles de l'art.

Le mauvais état de la pelouse a été l'une des raisons ayant conduit la Confédération africaine de foootball à fermer le stade mythique du pays. La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a obtenu les premiers éléments de réponse après l'évaluation de la société Greenfields. Il y a eu plus de peur que de mal puisque la société qui avait installé la pelouse a expliqué, lors de sa descente sur le terrain, que la direction du stade n'a pas bien respecté le principe de son entretien. Ce constat écarte définitivement l'hypothèse de remplacer l'ancienne pelouse par la nouvelle. « Généralement, l'état de la pelouse n'est pas du tout mauvais. La planimétrie est très bonne. La seule chose qui n'est pas bien faite c'est la maintenance », a expliqué Franclin Ngwese Ngabé, chef de projet. A cause de ce manque de volonté, la pelouse ne répond plus aux normes . Tous les gazons sont désormais couchés alors que les fibres doivent être débout.

Devant cette évidence, le chef de projet a décidé de faire appel à son équipe technique déjà à pied d'œuvre à Ignié, pour relever pendant une semaine le pari de la maintenance du plus vieux stade du pays. « Je vais faire appel à mon équipe technique qui est à Ignié pour faire la maintenance pendant une semaine. Un laboratoire fera des tests Fifa après la maintenance. Je pense que pour la pelouse, on peut encore espérer avoir le certificat », a-t-il expliqué.

La maintenance de la pelouse ne posera aucun problème puisque tout le matériel est disponible et stocké dans l'enceinte du stade sans qu'il soit utilisé selon les règles de l'art. Devant ce triste constat, la nécessité de former un personnel qualifié s'impose .

« J'ai vu les granulés, le tracteur et la brosse, ils sont en bon état. C'est juste la volonté de maintenir. Je vais vous fournir les documents pour la maintenance car le soubassement est encore en très bon état, il n'y a pas d'affaissement. Le terrain est bien fait. C'est juste la maintenance. Il faut brosser après chaque match sinon le gazon lui-même est en bon état », a-t-il constaté.

Les inquiétudes de la société Greenfields ont été fondées. Pour preuve, lorsque la société a passé le relais aux Congolais après la pose de la pelouse, le compteur du tracteur indiquait quarante heures d'utilisation curieusement, six ans après, il n'a légèrement bougé que de quatre-vingt-deux heures.

Franclin Ngwese Ngaba a, par ailleurs, déploré la mauvaise utilisation de l'aire de jeu. Le nombre d'heures d'utilisation de la pelouse synthétique par an est estimé, selon lui, à 2500. Or en Afrique, a-t-il souligné, certains pays l'utilisent pendant 5000 heures ou plus .