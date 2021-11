Congo-Brazzaville: Vie associative - La Dynamique Djiri avenir ouvre un centre de formation aux divers métiers

Dans le cadre de la prise en charge des jeunes filles et garçons scolarisés ou non, la Dynamique Djiri avenir, que dirige Francis seck Mangouani, a lancé officiellement, le 11 novembre dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri, l'incubateur « Djiri Tech-lab », un centre de formation, d'informations et d'orientation des métiers.

L'association la Dynamique Djiri avenir se fixe pour objectif de fournir de l'aide, du soutien, de l'encadrement, de l'accompagnement aux personnes vulnérables. Elle aidera les jeunes à concevoir, par exemple, des CV; à les coacher lors d' un entretien d'embauche...

Dans un premier temps, la maison se chargera de former les jeunes garçons et filles aux métiers d'informatique et de conduite avant de s'étendre sur d'autres formations. « Aujourd'hui, nous ouvrons des formations en informatique, notamment les cours d'initiation, la bureautique et les cours de conduite », a déclaré un des responsables de la Dynamique.

Il s'agit, a-t-il ajouté, d'offrir des opportunités et un milieu de vie adéquat à la jeunesse ou à toute personne désireuse de se former afin de devenir autonome. Bref, cette formation vise également l'insertion professionnelle pour ceux qui ne sont pas allés loin à l'école.

« La Dynamique Djiri avenir se veut être une structure alternative qui vise à faciliter la solidarité entre les fils et filles à travers la cohabitation de plusieurs catégories sociales », a renchéri le conseiller à l'Economie numérique du ministre Léon Juste Ibombo, Francis Seck Mangouami.

La maison sera assistée de « Kosala », une structure basée à Brazzaville chargée de promouvoir l'entrepreneuriat à travers des ateliers d'orientation afin de faciliter l'insertion des personnes désireuses à s'auto employer. La Dynamique Djiri avenir maison communautaire dispose déjà des salles équipées en matériel informatique et, en fonction des besoins exprimés par la population, d'autres outils s'ajouteront à ceux existants, a indiqué Francis Seck Mangouani. Notons que la formation est gratuite.