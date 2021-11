Congo-Brazzaville: Musique Hip-Hop - Young Ace Waye électrise la salle de l'IFC

Dans le cadre de sa tournée africaine, le rappeur congolais Young Ace Waye, lauréat du Prix découvertes Rfi 2020, a donné un spectacle visiblement bien apprécié par le public, dans la grande salle de l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville, le 12 novembre, en présence de l'ambassadeur de France au Congo.

Après Abidjan, Pointe-Noire, Kinshasa, Bukavu, Libreville, Dakar, Saint-Louis, Bamako et N'Djamena, Young Ace Waye, considéré comme une valeur sûre du rap congolais et africain, a bouclé sa tournée à Brazzaville par un concert organisé par la direction de l'IFC et Radio France internationale (Rfi). Cet artiste, qui connaissait depuis un certain temps un buzz grandissant dans le monde Hip-Hop, avant son sacre (Prix découvertes Rfi), a été accompagné par son groupe composé de quatre artistes, dont Kratos Beat (Beat box), Karell Mass (guitariste) et Glost Banger (DJ et Beatmaker).

Le lever de rideau a été fait par l'artiste slameur Benaja Ntinu, accompagné de ses trois chanteurs. Ils ont été vivement applaudis pour avoir su établir un lien avec le public. Ce n'est qu'après le passage de Benaja Ntinu que son ami, l'homme-orchestre de la soirée, Young Ace Waye, a fait son apparition sur scène. Avant même qu'il ne commence à chanter, la salle de l'IFC légèrement occupée à cause du respect des mesures barrières, était déjà électrisée. « Ne nous jugez pas selon nos apparences », a déclaré l'artiste dès sa montée sur scène.

Young Ace Waye a servi au public un répertoire très varié contenu dans des singles et albums comme « Mbok'oyo » ; « Le Bord là » ; « Alpha Charlie Echo ». Un répertoire constitué de plusieurs thèmes qui, pour la plupart, concernent la jeunesse pour laquelle il est le porte-parole. Car la jeunesse, aime-t-il à le dire, est l'avenir de demain. Des chansons et thèmes comme "Mama", "Bébé", Neti Man ye, Chamukualé, "Mbok'oyo" ont été jouées. Il a fait danser également le public par quelques sonorités Bembé du groupe Kibourikiri, avant d'enchaîner par la chanson "Soulard" de Zao qu'il a interprétée sous forme de rap, puis "Oyo mboka nini ?"

L'artiste et son groupe d'accompagnement ont interprété fidèlement Papa Wemba. C'est par la chanson "Taximan", un single qui sera sur le marché du disque d'ici à décembre de cette année, que Young Ace Waye a terminé son show. A l'issue du concert, l'artiste a exprimé sa joie. « On a raison de dire qu'on est mieux que chez soi. J'ai ressenti la chaleur du public dès mon premier pas sur la scène jusqu'à la fin du concert. J'ai donné à ce public ce qu'il voulait, parce que si je suis ici grâce à lui. Tout ce que vous venez de voir, c'est ce dont le Congo a besoin pour aller loin », a laissé entendre l'artiste.

Qui est Young Ace Waye ?

Young Ace Wayé est, en effet, chanteur actif depuis 2015. Tout commence dès son plus jeune âge, quand il rencontre l'art. Il s'intéresse d'abord au dessin puis au théâtre mais c'est la musique qui primera sur tout. Il tomba alors amoureux de l'art d'Orphée. Ses sonorités enrichies par ses diverses expériences d'expatrié, sa musique à vrai dire ne manque pas de couleurs. C'est au sein de son groupe Bones Clique, composé des artistes comme Snom, Slmsi, GRC et B-Tween qu'il fera ses premiers pas et écrira ses premières chansons. Il sortira en 2014 la mixtape "The Bone Theory" avec Bones Clique puis son EP "Dear Uncle Sam" la même année. Il sortira en 2016 "Ombres & Lumières : le prélude" aux côtés d'artistes tels que Boa Mokonzi, Skrappy, Sledge et Darcy sous le label Mercure Squad.

Young Ace Waye n'est pas à son premier sacre. Il a été lauréat des "Beat Street Awards 2016" dans la catégorie Révélation masculine, avant de remporter une année après, le prix "Beat Street Awards" dans la catégorie Mixtape urbaine pour sa mixtape intitulée "Kontrol". Sur le plan scénique, avant son sacre, Young Ace Waye a été très sollicité. Il a presté à divers événements tant à l'échelle nationale qu'internationale. Il s'est produit au festival Hip-hop à Douala, au Cameroun, en 2018 ; au Tremplin festival Air d'Ici à la Fikin (Kinshasa) festival.