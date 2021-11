Congo-Brazzaville: Fécoju-Da - Un deuxième séminaire sur la déontologie et l'éthique des arbitres

Lors de la cérémonie de clôture du stage de recyclage sur les nouvelles règles d'arbitrage, le 11 novembre, le président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), Me Francis Ata, a demandé aux arbitres de se préparer pour une nouvelle session de formation prévue du 17 au 24 novembre.

Le bureau exécutif de la Fédération multiplie des stratégies pour tout mettre en œuvre, afin de remettre le judo sur ses deux pieds, en assurant son épanouissement au niveau national et international. Pour ce faire, il s'est engagé, depuis sa mise en place, le 4 septembre, à un travail de fond, notamment la mise en place des ligues et la formation des cadres.

Les arbitres sont, en effet, les premiers acteurs à bénéficier de l'attention du bureau exécutif puisque du 8 au 11 novembre, ils ont mis à jour leurs connaissances en découvrant les nouvelles règles d'arbitrage. C'était lors du séminaire animé par les experts internationaux de la Fédération internationale de judo. Il s'agit du président de la commission d'arbitrage de la République démocratique du Congo, Blaise ZangaZaki Donat, et de son premier vice-président, José Mbuyulu. Ils étaient accompagnés du président de la commission nationale d'arbitrage de la Fécoju-Da, Me Henri Nzaou.

Au total, près de soixante-dix stagiaires venus de toutes les ligues départementales ont participé à cette session dénommée promotion Pierre Bazolo, l'un des férus de l'arbitrage au Congo. En présence des représentants de la direction générale des Sports et du Comité national olympique et sportif congolais, les participants ont reçu leur diplôme d'arbitre départemental, pour certains, et national, pour d'autres.

Pour compléter la formation, les arbitres sont à nouveau appelés à participer, du 17 au 24 novembre, à un autre stage. C'est une manière, selon Me Francis Ata, de permettre un bon lancement des différentes compétitions de judo.

« J'ose espérer que les enseignements appris lors de ce séminaire seront bien appliqués lors des différentes compétitions de judo. Finis la complaisance, la corruption et le favoritisme. La déontologie et l'éthique vous exigent d'être impartiaux. Appliquez ce que vous avez appris afin de réussir nos compétitions. Je vous annonce que du 17 au 24 novembre, nous organiserons un deuxième séminaire portant sur la déontologie et l'éthique des arbitres et commissaires sportifs », a-t-il indiqué.

Les judokas de Brazzaville renouent avec le tatami

Après plusieurs années d'illusion, les judokas de la ville capitale participent à leur premier tournoi officiel. La ligue départementale de judo de Brazzaville l'organise, en effet, du 11 au 14 novembre, au gymnase Nicole-Oba.

En présence du directeur départemental des Sports, Daniel Tchicaya, et du président de la Fédération, les judokas ont prouvé au président de la ligue, Me Aya Caloger, qu'ils sont déterminés à redorer le blason du judo dans ce département. Plus de six cent-cinq athlètes d'environ trente-six clubs s'affrontent dans cette compétition dite de relance de judo.