Sénégal: Atelier national sur les unités pastorales et l'affectation des sols, le 16 novembre

Saint-Louis — Un atelier national de réflexion sur l'articulation entre unités pastorales et plans d'occupation et d'affectation des sols et stratégies de pérennisation se tiendra les 16, 17 et 18 novembre prochains, à Diamniadio, annonce un communiqué reçu à l'APS.

Cet atelier d'harmonisation sera organisé sous la co-présidence du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural et du ministère de l'Elevage et de la Production animale. Il verra la participation de la Société d'aménagement des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED).

La question de la cohabitation entre agriculture et élevage est une préoccupation des pouvoirs publics, rappelle un document transmis à l'APS.

Il indique que dans plusieurs terroirs du Sénégal, les rivalités liées à l'exploitation de la ressource fourragère ont parfois créé des tensions entre ces deux acteurs, dégénérant dans certains cas en conflits parfois sanglants.

Depuis les années 90, rappelle-t-il, les Plans d'occupation et d'affectation des sols (PAOS) ont été progressivement mis en place dans les collectivités territoriales de la vallée du fleuve Sénégal, pour jeter les bases d'une gestion concertée de l'espace.

Selon ce document, "dans le Ferlo, zone par essence pastorale, les pouvoirs publics ont réalisé plusieurs infrastructures pour encadrer la migration saisonnière en consacrant également les Unités Pastorales".

Ces deux concepts présentent plusieurs similarités, justifiant la nécessité d'une concertation nationale pour l'harmonisation des approches et démarches à travers un atelier national.