Sénégal: [Portrait] Cheikh Tidiane Gaye - L'homme derrière la Place publique Léopold Sédar Senghor en Italie

Si une Place publique de la ville d'Arcore, en Italie, porte le nom du premier Président de la République du Sénégal, on le doit à l'engagement d'un compatriote : Cheikh Tidiane Gaye. Cet amoureux des lettres et admirateur de l'homme de culture Senghor, se place, aujourd'hui, comme un ambassadeur du Sénégal au pays de Dante en matière de littérature.

Depuis le mois de juillet 2021, la Place publique du jardin de la bibliothèque municipale d'Arcore, en Italie, ville de naissance de l'ex-Premier ministre italien, Sylvio Berlusconi, et ancien tout puissant président de l'Ac Milan, est rebaptisée Léopold Sédar Senghor. Un panneau en marbre où s'affiche le nom du premier Président de la République du Sénégal trône au milieu de ce haut lieu de la recherche du savoir où l'interculturalité se vit au quotidien.

Senghor honoré au pays de Dante, le plus grand poète italien de l'histoire. Pourquoi pas ? Mais ce n'était pas une évidence pour la simple et bonne raison que sur le plan littéraire et linguistique, ce n'est pas de l'Italie que le Sénégal est le plus proche. Cette « performance », si on peut le dire ainsi, le Sénégal la doit à un de ses fils, établi en Italie depuis une vingtaine d'années. Pas pour y faire du « modou-modou » comme l'écrasante majorité de nos compatriotes, mais pour assouvir sa passion pour les lettres, notamment la poésie. Cet homme donc, c'est Cheikh Tidiane Gaye, par ailleurs président de l'Association « Africa solidarieta ». Ce « senghoriste » dans l'âme a joué de son entregent et obtenu assez de crédit aux yeux des Italiens pour que ces derniers acceptent sa proposition d'immortaliser le nom de l'enfant de Joal à Arcore. Quand on lui demande comment il y est arrivé et ses motivations, ce natif de Thiès, la cinquantaine, répond d'un sourire gêné : « On a voulu faire de cette Place publique un symbole de l'interculturalité. Elle pouvait s'appeler aussi Cheikh Anta Diop ou une autre célèbre personnalité africaine. Quand j'ai eu cette idée, j'en ai discutée avec le maire de la ville d'Arcore. Ce n'était pas du tout facile de le convaincre. Cela nous a pris entre deux et 3 ans », explique-t-il au « Soleil » lors d'un séjour à Dakar au mois d'octobre dernier pour prendre part à la Semaine de la langue italienne sur invitation de l'Ambassade d'Italie au Sénégal.

La littérature, un amour de jeunesse

Dans le milieu culturel et littéraire italien, Cheikh Tidiane Gaye n'est pas un inconnu. Il a réussi, à force d'abnégation, à s'y faire une place. Il nourrit une admiration sans bornes à l'endroit du président-poète. Léopold Sédar Senghor semble être une muse pour lui. Avant cette Place publique, il avait déjà réussi à imposer le nom de l'auteur de « Femme nue, femme noire » dans l'agenda culturel italien. En effet, depuis 2015, il a initié le Prix international de poésie Léopold Sédar Senghor qui promeut la pensée senghorienne, sa poésie, bref sa philosophie. Cheikh Tidiane Gaye est considéré comme le premier Africain à traduire Senghor en italien. Cette appétence pour la poésie, il l'a développée depuis son enfance. « J'ai toujours aimé le théâtre et les récitals poétiques », se rappelle-t-il. En Italie, il est lauréat de différents prix littéraires et fondateur du Prix Littéraire de la ville d'Arcore où il est bien impliqué dans les activités de ladite municipalité.

Titulaire d'un Bac A3 (philosophie et histoire), Cheikh Tidiane Gaye n'a jamais douté sur la trajectoire qu'il voulait emprunter. Et ce n'est pas son passage sur l'insistance de son grand frère à l'Ensut, actuelle Ecole supérieure polytechnique de Dakar (Esp) d'où il est sorti avec un diplôme de comptabilité en poche, qui l'en déviera. En son for intérieur, il savait qu'il n'était pas fait pour s'occuper des flux financiers d'une entreprise. C'est pourquoi il a vite fermé cette parenthèse pour aller retrouver son amour de jeunesse : la littérature. Et c'est en Italie où il a débarqué au début des années 2000 qu'il réalisera son rêve. Il décroche un Master 2 en Sciences philosophiques à l'Université de Gênes après une licence en études philosophiques obtenue à Parme. « Cependant, j'ai eu à travailler comme analyste de crédits dans des structures bancaires en Italie pour quelques temps », précise-t-il.

Boulimique, dans le sens littéraire du terme, Cheikh Tidiane Gaye a déjà à son actif dix ouvrages publiés. Une profusion qui lui a naturellement ouvert les portes de juré dans différents prix littéraires et les micros de conférences sur la littérature africaine naturellement, mais aussi sur des problématiques comme l'immigration.

Dialogue interculturel entre les peuples

À la tête de l'Association Africa Solidarieta en Italie, Cheikh Tidiane Gaye ne cesse de penser à son Sénégal. Il y a de cela quelques années, il avait offert un don de livres de littérature italienne au département d'Italien de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) et au collège Jules Sagna à Thiès. Ce Sénégalais, originaire de Thiès, a démontré une nouvelle fois que le grand rêve senghorien peut être réalisé. « La globalisation et la mondialisation ne doivent pas être vues comme une forme d'acculturation, mais un moyen important de rapprocher les peuples, créant des ponts culturels. Notre démarche est purement éthique : plus d'actions moins de rhétorique, un slogan radical pour arriver à asseoir une politique culturelle de taille à la hauteur du visionnaire Senghor », argue celui qui est également fondateur et administrateur de la maison d'édition Kanaga Edizioni en Italie. Cette maison d'édition, Cheikh Tidiane Gaye veut en faire un puissant instrument de communication au service des auteurs africains qui souhaitent publier en toute autonomie. « Pour être libre, nous devons être autonomes. Nous devons publier nos pensées sans passer par les maisons d'éditions occidentales », explique-t-il.

Présent en Italie dans différentes anthologies, ses poèmes sont publiés aussi dans divers sites en anglais, en roumain et en albanais. Très connu par le public italien, notre compatriote excelle bien dans le monde de l'écriture, reconnu par ses nombreuses publications, objets de mémoires universitaires. Aujourd'hui, Cheikh Tidiane Gaye mobilise son énergie à l'organisation de la 7ème édition du Prix international Léopold Sédar Senghor qui se déroulera au mois d'avril 2022 à Rome en collaboration avec le Vatican et l'Ambassadeur du Sénégal auprès du Saint-Siège. Il compte y inviter de grands intellectuels sénégalais. « Nous attendons 500 participants qui viendront de partout dans le monde », confie Cheikh Tidiane Gaye. Il nourrit l'espoir de voir un jour l'Italie devenir pour le Sénégal pas qu'une destination d'émigrés à la recherche de la fortune, mais aussi un lieu de quête de la nourriture intellectuelle pour féconder davantage le dialogue interculturel entre les deux peuples.