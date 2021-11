Sénégal: Construction du Centre de maintenance aéronautique de l'Aibd - Les travaux démarrent en fin décembre 2021

Les travaux de construction du centre de maintenance aéronautique de l'Aéroport international Blaise Diagne de Dakar vont démarrer en usine en novembre 2021 et sur site en fin décembre 2021. Ce centre sera réalisé par Inter Tridim, une entreprise leader marocain tout corps d'état dans la construction métallique et expérimentée dans la conception et la réalisation de hangar centre de maintenance d'avions, pour une durée de 18 mois.

La signature du contrat matérialisant la réalisation de ce projet a eu lieu hier, vendredi 12 novembre à Casablanca.

Premier du genre opérationnel en Afrique de l'Ouest, ce centre de maintenance est un projet structurant dans la stratégie du hub aérien 2021-2025 approuvée en avril 2021 par le Président Macky Sall qui veut faire de l'aéroport AIBD, le 1er hub aérien et logistique sous régional et de la région de Thiès un pôle aéronautique de dimension internationale.

«Depuis quelques mois, nous avons entamé des recherches de partenariats, avons reçu plusieurs offres et avons visité plusieurs centres de maintenance aéronautique dans le monde et nous avons finalement fait le choix, pour le volet lié à la réalisation du hangar en structure métallique en acier, sur le leader marocain en construction métallique TCE qui connait déjà le Sénégal pour y avoir déjà réalisé des travaux de passerelles métalliques et qui vient tout récemment de livrer un centre de maintenance aéronautique à Châteauroux en France», a déclaré Doudou Ka, Directeur général de l'Aibd Sa, soulignant par ailleurs que l'infrastructure va générer au moins 150 emplois directs.