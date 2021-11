Afrique: Coupe du Monde 2022/ Zone Afrique - La Tunisie à un point des barrages, la Guinée Equatoriale garde toujours espoir

La Tunisie sera face cet après-midi à la Guinée Equatoriale pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

La Tunisie est un leader incontesté de ce groupe B et la Mauritanie est la seule nation à avoir accrochée la Tunisie (0-0) dans ces Eliminatoires. Cette contre-performance s'est déroulée le 10 octobre dernier lors de la dernière journée. Avant cela, les Aigles de Carthage ont dévoré toutes leurs proies, à savoir la Guinée Equatoriale (3-0) lors du match aller, la Zambie (2-0) à l'extérieur et la Mauritanie (3-0). Une nouvelle victoire permettrait à la Tunisie de compter 6 points d'avance lors de la dernière journée et de se qualifier ainsi pour le tour suivant. Un résultat nul sera suffisant aujourd'hui pour décrocher une place au prochain tour des qualifications, mais les internationaux tunisiens ont indiqué qu'ils ont pour objectif de terminer cette phase des poules avec deux victoires.

La mission des Equato-Guinéens n'est pas non plus impossible, car en cas de victoire dans les deux derniers matches associée à deux défaites pour la Tunisie, l'unique billet pour les barrages sera dans leur poche. En effet, la Guinée Equatoriale doit absolument vaincre la Tunisie pour revenir à hauteur de points que son adversaire à la première place et jouer la qualification lors de la 6ème et dernière journée. L'actuel 2ème du groupe a concédé le nul en Zambie (1-1) lors de la dernière journée et aurait pu revenir à 1 unité du leader en cas de victoire. Ces deux points de perdus peuvent coûter la qualification à la Guinée Equatoriale quand il s'agira de faire les comptes !