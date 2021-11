Afrique: Éliminatoire Quatar 2022 - Terminer en beauté et surtout... convaincre contre le Togo, ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès (19h)

L'équipe du Sénégal boucle demain dimanche 14 novembre le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe monde 2022 en accueillant au stade Lat-Dior de Thiès, à partir de 19 h, les «Diables rouges» du Congo. Si la qualification au dernier tour des barrages a été acquise dés la quatrième journée, les Lions auront une belle carte à jouer lors de cette ultime sortie devant son public. Il offre l'occasion au sélectionneur Aliou Cissé d'avoir plus à confirmer encore son rang de numéro 1 en Afrique et d'avoir plus de certitude en perspective de la Coupe d'Afrique.

La qualification en poche, cette ultime rencontre ne manque pas d'enjeux. Puisqu'elle sera mise à profit pour huiler les rouages du jeu de l'équipe en perspectives de la préparation de la Coupe d'Afrique des nations 2021 qui aura lieu dans moins de deux mois au Cameroun (du 9 janvier au 6 février).

Malgré le bilan de quatre victoires et d'un match nul, la prestation et le contenu proposés jusqu'ici ne semblent pas agréer encore nombre d'observateurs. Ces derniers n'ont pas hésité, au vu de la prestation fournie contre les Eperviers, à remettre en question la qualité du jeu des hommes de Aliou Cissé et à indexer le manque d'animation dans le jeu.

Sur cet aspect, si d'aucuns mettent à nu le vide laissé par la sortie du leader technique Sadio Mané dès la 28 minutes du match contre le Togo, d'autres en revanche, saluent comme le coach Aliou Cissé, la force de caractère et cette belle réaction dont les Lions ont fait montre en deuxième période lorsqu'ils ont été en difficulté et menés au score.

Quoiqu'il en soit, les Lions seront très attendus par les 6000 spectateurs qui sont attendus au stade Lat-Dior.

Dans cette confrontation avec les Diables Rouges du Congo, Aliou Cissé aura une occasion d'avoir plus de certitudes dans les différents compartiments.

S'ils n'ont pas atteint l'objectif de réaliser le carton plein, lui et son équipe voudront terminer en beauté et de lancer idéalement la préparation pour le grand rendez-vous continental qu'ils ont l'ambition de remporter.