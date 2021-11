Cote d'Ivoire: Coopération économique - Le ministre Zoro Epiphane exhorte le patronat coréen à investir en Côte d'Ivoire

Le ministre Zoro Epiphane Ballo, en visite en Corée du sud a fait une présentation intitulée : « La Zlecaf en Côte d'Ivoire : Enjeux, défis et perspectives ».

Investir en terre ivoirienne est une garantie pour le succès des affaires. C'est l'assurance donnée, le mercredi 11 novembre, par le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption, Monsieur Zoro Epiphane Ballo, au patronat coréen.

A la faveur d'un dîner offert en son honneur par les chefs d'entreprises de cet Etat de l'Asie de l'Est, en marge de sa visite de travail et d'amitié dans ce pays, le ministre ivoirien a invité les membres de cette entité à se tourner vers la Côte d'Ivoire pour développer leurs affaires.

Dans une présentation intitulée : « La Zlecaf en Côte d'Ivoire : Enjeux, défis et perspectives », il a indiqué que son pays est la porte d'entrée idéale en Afrique de l'ouest pour de meilleurs investissements, qui compte plus de 350 millions d'habitants. Il a fait savoir à ses interlocuteurs que la population ivoirienne, estimée à plus de 26 millions d'habitants, regorge près de 10% de ressortissants principalement issus de la Cedeao.

Au regard de toutes ces avantages, le ministre Zoro Epiphane Ballo a expliqué que le climat des affaires en Côte d'Ivoire est favorable aux investissements. « La croissance de 6,5% en 2021 du fait de la Covid-19, connaîtra une hausse et passera à 7% entre 2021 et 2025 », les-a-t-il rassurés. Avant de préciser que le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est le « champion » du suivi de la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine (Ua) et de son premier plan décennal 2014-2023 dans lequel la Zlecaf est une priorité.

En ce qui concerne la vision économique de la Côte d'Ivoire, il a soutenu que le pays s'est dotée, pour la période de 2021 à 2025, d'un plan de développement pour accélérer sa transformation économique et sociale et se hisser, à l'horizon 2030, au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

L'objectif visé à travers ces mesures, a-t-il poursuivi, est d'accélérer la transformation structurelle de son économie par l'industrialisation, premier pilier du Pnd 2021- 2025.