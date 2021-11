Cote d'Ivoire: Sécurité dans le golfe de Guinée - Plusieurs opérateurs du secteur se forment à la recherche et au sauvetage en mer

L'Institut de sécurité maritime interrégional a organisé, en partenariat avec la coopération française, un atelier régional sur la question, du 02 au 05 Novembre, à l'ARSTM à Yopougon.

Ils sont au nombre de 28, les opérateurs de centres de coordination et de sauvetage maritime, de centres des opérations maritimes et autres personnels navigants des marines militaires et garde-côtes, qui ont bénéficié du 02 au 05 novembre, d'une formation sur la recherche et le Sauvetage en mer.

La formation qui s'est tenue à l'académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm), à Yopougon a porté notamment, sur les règlementations internationales et nationales, les procédures, l'anglais maritime, les notions de météorologie marine, mise en place des radeaux de survie, utilisation des moyens de communication, l'utilisation des cartes marines, la mise en œuvre des radeaux de survie, utilisation des moyens de communication.

Initié par l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) en partenariat avec la coopération française, ce stage, dit "de niveau 1", avait pour but, de donner aux apprenants, les aptitudes basiques, nécessaires en matière de Recherche et Sauvetage en mer.

Au nombre de 28 personnes, les auditeurs sont issus de 11 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. A savoir, Bénin, Congo, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Libéria, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Togo et la Côte d'Ivoire.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Lt. Colonel Abé Aké Lazare, Directeur de l'Ismi. Il avait à ses côtés, le représentant la coopération française, Guillaume Turquet de Beauregard, coordonnateur régional de l'Action de l'Etat en mer, dans le Golfe de Guinée.

Le Directeur de l'Ismi, a souligné à l'occasion, que ce stage est le deuxième, organisé depuis l'ouverture de l'Ecole « Recherche et Sauvetage en mer » de l'Ismi. « Ce stage a été financé par la coopération française, partenaire clé de l'ISMI, à travers le programme régional d'appui à l'action de l'Etat en mer, dans le Golfe de Guinée. Il sera complété par 4 ou 5 autres stages en 2022, avec l'appui de la fédération internationale de recherche et de sauvetage maritimes, à laquelle l'ISMI a adhéré depuis quelques mois ».

Dans le même sens, le représentant de la coopération française, Guillaume Turquet de Beauregard, a expliqué le choix de ce thème : « Le Golfe de Guinée est une zone stratégique. En matière d'échanges commerciaux, c'est un véritable carrefour maritime entre l'Afrique et l'Europe, l'Amérique et l'Asie. C'est une aire de transit qui relie une dizaine de ports, les plus importants de la zone au reste du monde. Dans le domaine de la pêche, le Golfe de Guinée abrite des zones de fortes concentrations en ressources halieutiques. Les réserves sont estimées à plus d'un million de tonnes. C'est aussi une zone riche en ressources pétrolières et gazières. Conséquence logique, le Golfe de Guinée est parcouru en tout temps et en tout lieu par des navires venus du monde entier ».

Selon lui, dans un tel contexte, la sécurité du Golfe de Guinée n'est plus un luxe, mais un véritable enjeu pour toute la sous-région. Il importe donc que les pays côtiers de la zone soient en capacité d'apporter des réponses concrètes et efficaces aux navires et aux marins, dès lors que la vie humaine est en jeu.

« L'actualité nous rappelle à intervalles réguliers la nécessité de se préparer au pire. La question n'est plus de savoir si cela va arriver, mais plutôt, de se demander, quand cela va arriver. Le sauvetage en mer ne s'improvise pas. Il nécessite des savoir-faire techniques et beaucoup d'entrainement », a-t-il poursuivi.

Pour ce faire, il nécessite d'acquérir des connaissances théoriques et des savoir-faire pratiques.