Cote d'Ivoire: Forum d'affaires et d'investissements Côte d'Ivoire Amérique du Nord - La prochaine édition en 2023

Le rideau est tombé sur la première édition qui s'est tenue au Radisson Blu Airport à Port-Bouët.

Le premier forum d'affaires et d'investissements Côte d'Ivoire - Amérique du Nord s'est achevé le Vendredi 12 novembre 2021 au Radisson Blu hôtel, à Abidjan. Il a été présidé par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora, Alcide Djédjé, chargé de l'Intégration africaine, qui a indiqué que le deuxième édition du Forum se tiendra en 2023. .

Dans son allocution intervention, Alcide Djédjé, a relevé l'importance de ce forum d'autant plus que, souligne-t-il, le gouvernement a donné la priorité aux secteurs privés dans la mise en œuvre du Plan national de développement (Pnd 2021-2025). Le ministre délégué chargé de l'Intégration africaine a donc invité les investisseurs étrangers à s'engager avec les ivoiriens à travers des partenariats gagnant-gagnants.

« Une chose essentielle à retenir, c'est que les investisseurs étrangers doivent avoir comme stratégie les partenariats avec des ivoiriens et non la stratégie plastique. Il faut avoir des partenaires ivoiriens, afin que vous soyez plus prospères. Cela vous permet de vous engager sérieusement avec la Côte d'Ivoire pour un partenariat gagnant-gagnant », a-t-il exhorté.

Par ailleurs, suite à la signature la veille des deux accords d'investissement de plus de 10 000 milliards de dollars, le gouvernement, à travers un communiqué, s'est réjoui de l'intérêt des investisseurs d'Amérique du Nord pour divers projets et programmes couvrant plusieurs secteurs d'activités en Côte d'Ivoire. Le gouvernement remercie ces partenaires nord-américains pour leur volonté manifeste de coopération, tout en les invitant à explorer d'autres pans que l'économie ivoirienne qui regorge de nombreuses opportunités d'investissement via le Plan national de développement 2021-2025 (PND).