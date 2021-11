Cote d'Ivoire: Modernisation du Port de San-Pedro - Le ministre Amadou Koné donne un coup d'accélérateur aux travaux

En visite de travail, le Ministre des Transports Amadou Koné a tenu une importante réunion avec les responsables et partenaires du Port Autonome de San Pedro, le jeudi 11 nombre 2021. Cette rencontre qui s'est achevée par une visite de chantiers sur la plateforme portuaire, s'inscrivait dans le cadre d'une évaluation de la mise en œuvre du programme d'extension et de modernisation du port de San Pedro.

Il avait à ses côtés le Ministre de la Promotion des PME, de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel, Félix Anoblé, par ailleurs Maire de la commune de San Pedro et du Ministre Gouverneur du District du Bas-Sassandra, Phillipe Legré. Le Ministre Amadou Koné est allé constater l'état d'avancement des projets et chantiers en cours. Il a pu surtout relever les difficultés à surmonter en vue d'accélérer la mise en œuvre de cet important programme.

En effet, avec la réalisation à 80% du Terminal Industriel Polyvalent de San Pedro (TIPSP) et la signature effective des conventions de concessions des autres projets, le développement du port de San Pedro représente un élément majeur de la stratégie de croissance économique adoptée par l'Etat ivoirien ; stratégie déclinée pour le volet portuaire sur les axes de renforcement de la compétitivité des ports, la diversification de l'offre de services et l'amélioration des performances. "Les travaux de la première phase des projets d'extension du port de San Pedro estimés à près de 700 milliards de Fcfa se déroulent dans le cadre d'un partenariat public-privé et permettront au port d'accroitre considérablement son trafic", a annoncé à cette occasion le Directeur Général du Port Autonome de San Pedro, M. Hilaire Lamizana.

C'est donc avec un sentiment de satisfaction que le Ministre des Transports a félicité la Direction générale du PASP, la communauté portuaire de San Pedro et les partenaires pour leur engagement, en assurant que d'ici 03 ans ce port verrait ses capacités opérationnelles multipliées par 10.

Notons qu'à à San Pedro, hormis les grands chantiers en cours, notamment le renforcement des axes de desserte de la ville- travaux de la côtière, l'ouverture de l'Université et la construction du Centre Hospitalier Urbain, le gouvernement s'est engagé à développer et moderniser le corridor portuaire à travers la mise en œuvre depuis 2019 de la première phase du programme d'extension du port.

Source : Dircom ministère des Transports