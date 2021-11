Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - Le ministre Zoro Epiphane dévoile la vision de la Côte d'Ivoire en Corée du Sud

Le représentant du gouvernement ivoirien, Zoro Epiphane, dans le cadre de sa mission dans ce pays de l'Asie de l'Est, a animé un panel, le mercredi 11 novembre, sur les actions de l'Etat en matière de lutte contre la corruption.

Le ministre Zoro Epiphane Ballo continue ses échanges et actions en Corée du Sud. Ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption, il a animé, le mercredi 11 novembre, une conférence sur le thème : « Les plans d'amélioration de la lutte contre la corruption et de la transparence en Afrique ».

C'est à l'invitation de l'Ong "Africa Insight ", qu'il a prononcé ce panel devant une cinquantaine d'étudiants, des premiers responsables de cette organisation et le président de son conseil d'administration Donghwan Choi. A cette occasion, l'autorité ministérielle qui effectue une visite de travail dans ce pays de l'Asie de l'Est, a fait savoir à ses interlocuteurs que la volonté du gouvernement ivoirien est d'atteindre au moins 50 points sur 100 dans l'indice de perception de Transparency International d'ici 2025. « La vision de la Côte d'Ivoire est sans équivoque : faire de la Côte d'Ivoire un pays d'intégrité et faire en sorte que la corruption soit réduite structurellement entre 2021 et 2025. Pour ce faire, quatre axes ont été définis. Il s'agit de créer un climat de stress pour lutter contre la corruption ; protéger les secteurs les plus vulnérables ; insuffler la culture de l'intégrité et renforcer les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption ».

Le ministre ivoirien a déclaré que la corruption est un phénomène mondial. Pour étayer sa thèse, il a informé que la banque mondiale estime chaque année que c'est 5% du Pib mondial qui est perdu par le fait de la corruption soit 142 milliards de dollars. Ce qui représente, à l'en croire, environ 2,4% du Pib de la Côte d'Ivoire.

Monsieur Zoro Epiphane Ballo a poursuivi pour dire que l'Etat ivoirien a perdu 1400 milliards de FCFA en 2019. Ce déficit, selon lui, représente 64% du service de sa dette soit 4 fois le montant des dettes reçus par le pays en 2019, c'est-à-dire 300 milliards de Fcfa. Face à cette situation, l'autorité ministérielle a indiqué que le gouvernement ivoirien a déclaré la « guerre » contre la corruption. Et que le ministère qu'il dirige, créé dans cette perspective, entend pleinement jouer cette mission.

Légende : Le ministre Zoro Epiphane Ballo avec des étudiants et des responsables de l'Ong 'Africa Insight" après la conférence.