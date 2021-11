Madagascar: Télévision numérique - StarTimes continue d'enrichir ses contenus

Les fêtes de fin d'année approchent. Le moment idéal pour les entreprises d'offrir le meilleur pour leurs clients. C'est le cas notamment dans le secteur de la télévision numérique où les opérateurs rivalisent de créativité.

Déjà Noël chez Startimes. L'entreprise de télévision numérique se prépare déjà pour que ses actuels et futurs abonnés passent des fêtes de fin d'année dans le bonheur, devant leur écran. « Toujours dans le souci de satisfaire les abonnés, nous continuons d'enrichir nos contenus » a expliqué, hier, lors d'une conférence de presse, Joyce Zafera, responsable de la communication et des relations publiques de StarTimes Média Madagascar.

Cette année StarTimes, qui célèbre ses cinq années d'existence à Madagascar, a investi particulièrement dans la multiplication du contenu local. Par ailleurs, elle a été partenaire de la création de « Gasystar » la première chaîne 100% sport et culture 100% malgache. StarTimes s'est par ailleurs distinguée par le doublage de la série « Rhian » une novela philippine totalement traduite en langue malgache. Actuellement diffusée sur la chaîne Gasystar tous les soirs à 19 heures 30, cette série continue de meubler agréablement les soirées des téléspectateurs.

Promotions

StarTimes continue également de faire le maximum de promotions pour faciliter l'accès à ses bouquets. « En guise de cadeau, nous offrons à nos clients le privilège de monter gratuitement dans un bouquet supérieur s'ils se réabonnent sur le bouquet Smart et basique. Par ailleurs, ceux qui sont déjà sur le bouquet Super ou Classic auront un bonus de 10 jours, pour tout réabonnement » a précisé la responsable de communication de StarTimes. Toujours dans cet objectif de faciliter l'accès à ses services et de préserver ainsi le pouvoir d'achat de ses clients, Startimes a décidé de baisser les prix du kit de décodeur TNT et du décodeur satellite, tout en y intégrant des bonus sous forme d'accès gratuit à des bouquets.

Et comme les fêtes de fin d'année riment avec cadeaux, StarTimes s'est associé avec une société chinoise de distribution d'appareils électroniques et ménagers. Ainsi, des fers à repasser, des bracelets médicaux connectés, des friteuses et des casques d'écoute Bluetooth sont maintenant disponibles et mis en vente à des prix promotionnels dans les boutiques StarTimes. Et pour multiplier ses agences, StarTimes a ouvert récemment une boutique à Tanambao 5 à Toamasina et une autre sera bientôt ouverte dans le centre ville d'Antsirabe. Le passage dans une des boutiques StarTimes donne droit à la participation à une tombola de fin d'année du 15 novembre au 15 janvier.