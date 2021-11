Madagascar: Administration publique - Sortie de la promotion « Sedra » de l'IMaTeP

La sortie de la promotion « Sedra » pour les élèves planificateurs de l'Institut malgache des techniques de planification (IMaTeP) s'est tenue hier au CCI Ivato.

Cette promotion, parrainée par le ministre de la Justice Herilaza Imbiky, compte 82 nouveaux diplômés et sont répartis en trois catégories : attaché de planification, adjoint planificateur et planificateur principal. D'après le président du comité d'organisation de cette sortie de promotion, Christian Develo, ces planificateurs sont prêts à apporter un souffle nouveau au plan sectoriel et au développement qui sont interdépendants.

« Le plan sectoriel revêt une importance particulière car il permet de dégager les besoins de la population et définir les priorités. Il relève ainsi du rôle des planificateurs d'élaborer les stratégies de développement auprès de chaque ministère par le biais du plan sectoriel et du plan régional et communal de développement », renchérit-il.

Formation. L'objectif initial de la création de l'IMaTeP a été de répondre aux besoins nationaux immédiats, compte tenu des ressources existantes et du développement futur des activités de la planification à Madagascar. Les planificateurs exécutent et surveillent la bonne marche du plan défini jusqu'à l'évaluation. C'est dans ce sens que Christian Develo a tenu à souligner que cette tâche devrait être uniquement attribuée aux personnes ayant reçu des formations sur la planification, ce qui n'est pas forcément le cas dans certains ministères, déplore-t-il.