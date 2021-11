Congo-Brazzaville: Recherche géologique et minière - Le manque de subvention handicape les activités du secteur

Le ministre d'Etat, des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba, a critiqué, le 12 novembre à Brazzaville, la non-inscription sur les écritures budgétaires de l'Etat de la subvention du Centre de recherche géologique et minière (CRGM) que dirige le professeur géologue Hilaire Elenga.

« Depuis 2014, le Centre ne figure plus sur la ligne budgétaire de l'Etat. Plus une seule ligne de budget, le personnel travaillant sur place prend des initiatives élogieuses. Nous n'allons pas faire de miracle mais nous espérons sur la compréhension des décideurs à tous les niveaux pour que ce centre reprenne vie. Ce serait un encouragement pour ce qui se fait déjà dans le cadre des initiatives internes. Nous travaillerons avec nos collègues et la hiérarchie car ils font beaucoup avec peu », a indiqué le ministre d'Etat, Pierre Oba.

Le constat fait par le ministre d'Etat fait suite aux échanges avec le directoire du Centre, l'ensemble du personnel et la visite des installations des laboratoires de pétrographie et de la minéralogie ainsi que celui de sedimentometrie et de géochimie.

L'action du CRGM couvre plusieurs activités : recherche scientifique, expertise, innovation et transfert, analyse et expérimentation, prévention et sécurité minière, enseignement supérieur, formation professionnelle continue, diffusion de la connaissance et science ouverte.

Le directeur de ce centre, le Pr Hilaire Elenga, a témoigné qu'en collaboration avec l'Université Marien-Ngouabi et l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, l'institution qu'il pilote reçoit plusieurs étudiants dans le cadre de la formation. Quatre thèses et plusieurs mémoires en master ont été soutenus. Actuellement, ce centre travaille sur le projet intitulé "La cartographie géologique et des eaux". Cependant, les échantillons de recherche sont envoyés à l'étranger par manque de matériel adéquat. Depuis sa création en 2013, le centre est auteur de plusieurs publications et aspire à adhérer au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, une institution africaine créée en 1968.

« La vie dans ce centre est l'œuvre des initiatives internes du personnel qui, d'ailleurs, sont encourageantes. Le centre a des équipements qui normalement devraient être acquis grâce à l'investissement de l'Etat. Les équipements de laboratoire que j'ai trouvé ici ont déjà permis quelques prouesses qui sont même publiées dans les revues internationales de sciences. Ces efforts encourageants qui sont parfois mal interprétés ont arraché mon admiration », a ajouté le ministre des Industries minières et de la Géologie.

Le Centre de recherche géologique et minière a, par ailleurs, plusieurs enjeux scientifiques et sociétaux : géologie et connaissance du sous-sol, gestion des eaux souterraines, risques et aménagement du territoire, ressources minérales et économie circulaire, transition énergétique et espace souterrain, données, services et infrastructures numériques.